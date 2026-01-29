ەۋروكۋبوك ماۋسىمىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندە «قايرات» قانشا ميلليارد تەڭگە پايدا تاپتى
استانا. KAZINFORM - 2025/26 -جىلعى ماۋسىمدا UEFA چەمپيوندار ليگاسىن نەگىزگى كەزەڭىندە ءوز تاريحىندا العاش رەت باق سىناعان قازاقستاندىق «قايرات» كومانداسى قانشا پايدا تاپقانى بەلگىلى بولدى.
قازاقستاندىق كوماندا نەگىزگى كەزەڭدە سەگىز ويىندا ءبىر ۇپايعا قول جەتكىزدى. ولار پورتۋگاليانىڭ «سپورتينگىنە» 1:4، يسپانيانىڭ «رەال مادريدىنە» 0:5، يتاليانىڭ «ينتەرىنە» 1:2، گرەكيانىڭ «وليمپياكوسىنا» 0:1، دانيانىڭ «كوپەنگاگەنىنە» 2:3، بەلگيانىڭ «بريۋگگەسىىنە» 1:4، انگليانىڭ «ارسەنالىنا» 2:3 ەسەبىمەن جول بەرسە، كيپردىڭ «پافوسىمەن» 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.
«قايرات» چەمپيوندار ليگاسىن نەگىزگى كەزەڭىنە شىققانى ءۇشىن 18,62 ميلليون ەۋرو (11,23 ميلليارد تەڭگە) الدى. نەگىزگى كەزەڭدەگى ءبىر تەڭ ويىن ءۇشىن كومانداعا تاعى 19,32 ميلليون ەۋرو (11,65 ميلليارد تەڭگە) كەلدى.
ەۋروكۋبوك ماۋسىمى اياقتالعاننان كەيىن بۇل سوماعا تەلەۆيزيالىق جانە ماركەتينگتىك قۇقىقتى ساتۋدان تۇسكەن تولەم قوسىلادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن تەمىرلان اناربەكوۆ UEFA چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ۇزدىك قاقپاشىلارى قاتارىنا ەندى.
اۆتور
ءادىلجان ۇمبەت