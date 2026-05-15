ەردوعان كەسەنەگە قۇران كىتابىن تارتۋ ەتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان كەسەنەگە وسماندىق كالليگراف احمەد شەمسەددين كاراحيساريدىڭ قولىنان شىققان قۇراندى سىيلادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ تۇركى دۇنيەسىنىڭ ايگىلى رۋحاني جانە تاريحي-مادەني كيەلى ورىندارىنىڭ ءبىرى، يۋنەسكو- نىڭ بۇكىل الەمدىك مۇرا تىزىمىنە ەنگەن قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە باردى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ۇلى عۇلاما، اۋليە قوجا احمەت ياساۋي مەن كەسەنە اۋماعىندا جەرلەنگەن باسقا دا بەلگىلى تاريحي تۇلعالاردىڭ رۋحىنا زيارات ەتتى.