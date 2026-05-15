ەردوعان 34 ارىپكە نەگىزدەلگەن تۇركى ءالىپبيىن قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان 34 ارىپكە نەگىزدەلگەن تۇركى ءالىپبيىن قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋدى ۇسىندى.
- ءبىز قازىردىڭ وزىندە مادەني-گۋمانيتارلىق سالادا ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىپ وتىرمىز. ورتاق تۇركى تىلدىك جانە مادەني پلاتفورماسىنىڭ مويىندالۋى مەن دامۋى ماڭىزدى جەتىستىكتەردىڭ بىرىنە اينالدى. 34 ارىپكە نەگىزدەلگەن تۇركى ءالىپبيىن قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق قاتىسۋشى ەلدەردەگى عىلىمي جانە ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن قولداۋ ماڭىزدى. تۇركى الەمىنىڭ تىلدەرى مەن مادەني مۇراسىن قولداۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن دامىتۋ ەرەكشە ماڭىزعا يە، - دەدى رەجەپ تاييپ ەردوعان
دامىعان جانە دامۋشى ەلدەر اراسىنداعى سيفرلىق الشاقتىقتى قىسقارتۋعا ايرىقشا نازار اۋدارۋ قاجەت.
- جاساندى ينتەللەكتىنى مۇمكىندىك رەتىندە قاراستىرۋ كەرەك. ءبىراق تەحنولوگيالار جاھاندىق ۇستەمدىك قۇرالىنا اينالماۋى ءۇشىن دۇرىس تاسىلمەن قاراۋ قاجەت. ءبىز دامىعان جانە دامۋشى ەلدەر اراسىنداعى سيفرلىق الشاقتىقتى قىسقارتۋعا ايرىقشا نازار اۋدارۋىمىز كەرەك. بۇل ءبىزدىڭ ورتاق ۇستانىمىمىزدىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋى ءتيىس. ءبىز ۇيىمىمىزدىڭ باقىلاۋشى مەملەكەتتەرى دە تەحنولوگيالىق دامۋدىڭ مۇمكىندىكتەرىن، سونىڭ ىشىندە ب ۇ ۇ تەتىكتەرى مەن باسقا دا حالىقارالىق پلاتفورمالار ارقىلى پايدالانا العانىن قالايمىز، - دەدى تۇركيا پرەزيدەنتى.
ونىڭ پايىمىنشا، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋىمەن بايلانىستى جاڭا تەحنولوگيالىق سىن-قاتەرلەر مەن تاۋەكەلدەرگە مۇقيات قاراۋ قاجەت.
- قازىرگى الەمدە كيبەرقاۋىپسىزدىك قۇرلىقتاعى دا، تەڭىزدەگى دە جانە اۋەدەگى دە قاۋىپسىزدىك سياقتى ماڭىزدى. وسىعان بايلانىستى ءبىز ۇيىمىمىز اياسىنداعى كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ۇيلەستىرۋدى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە نيەتتىمىز، - دەدى رەجەپ تاييپ ەردوعان.