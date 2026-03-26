روبوتوتەحنيكا بويىنشا الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى Stanford ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ گرانتىن يەلەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق وقۋشى ءاليحان سەرىكوۆ روبوتوتەحنيكا بويىنشا الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى رەتىندە Stanford ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ Restrictive Early Action ەرتە ىرىكتەۋ باعدارلاماسى بويىنشا تولىق قارجىلىق گرانتىن يەلەندى. بۇل تۋرالى وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
Stanford ۋنيۆەرسيتەتى الەمدەگى ەڭ بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرى سانالادى. مۇندا قابىلداۋ دەڭگەيى شامامەن %3,6- دى قۇرايدى، ال شەتەلدىك تالاپكەرلەر ءۇشىن بۇل كورسەتكىش ودان دا تومەن بولادى.
ءاليحان سەرىكوۆ FIRST جارىستارىنا قاتىسىپ، باستاپقى دەڭگەيدەگى FIRST LEGO League كەزەڭىنەن باستاپ جوعارى دەڭگەيدەگى FIRST Tech Challenge ساناتىنا دەيىن جەتتى. ونىڭ كومانداسى ورتالىق ازيا ايماقتىق چەمپيوناتىندا جەڭىسكە جەتىپ، حيۋستون قالاسىندا وتكەن الەمدىك كەزەڭگە جولداما الدى. الەم چەمپيوناتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كوماندا ينجەنەريا، ديزاين، پرەزەنتاتسيا جانە قوعاممەن جۇمىس باعىتتارى بويىنشا بەرىلەتىن Inspire Award سىيلىعىنىڭ 3-ورنىن يەلەندى.
Stanford ۋنيۆەرسيتەتىندە ءاليحان Management Engineering ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم الۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل باعدارلاما تەحنولوگيالار، دەرەكتەردى تالداۋ جانە باسقارۋ سالالارىن بىرىكتىرەتىن ءپانارالىق باعىت سانالادى.
