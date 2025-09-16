روبوتتار ادامعا جۇمىس قالدىرماي بارادى
استانا. قازاقپارات - ەڭ اياعى ينەمەن تىگىس تىگىپ، ءجىپ تە ساباقتاپ بەرەدى. ءتىپتى كوڭىلىڭىزدى اۋلاپ ءان سالىپ، دومبىرا تارتادى. ءسويتىپ، عىلىم مەن ونەر توعىسقان تۇستا روبوتتار تەك كومەكشى ەمەس، ۇلتتىق مۇراعا ءۇن قوسا باستادى.
جاساندى ينتەللەكت جاڭا كۇي تۋىندىلارىن دۇنيەگە اكەلەتىن ءسات تە الىس ەمەس ءتارىزدى. الداعى ۋاقىتتا روبوتتار تاعى قانداي قىرىنان تانىلماق؟ بۇگىنگى روبوتتار تەك تەمىر-تەرسەكتەن تۇراتىن قۇرىلعى ەمەس، مادەنيەت پەن عىلىمعا دا جاناسا باستادى. ءبىرى حيرۋرگيادا ادامنىڭ قولى جەتپەيتىن دالدىكتى كورسەتسە، ءبىرى مۋزىكالىق اسپاپتا شەبەر وينايدى. ءتىپتى روبوت قۇراستىراتىن روبوتتار دا بار.
جاقىندا يلون ماسك ۇقىپتىلىقتى تالاپ ەتەتىن شارۋانى روبوتقا ابدەن تاپسىرۋعا بولاتىنىن كورسەتتى. ول ويلاپ تاپقان Optimus گۋمانويدىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - دالدىك پەن ەپتىلىكتە. جالپى قۇلتەمىرلەر كۇندەلىكتى ومىرىمىزگە سونشالىقتى ەنە قويماعان. ال Optimus قوعامنىڭ تولىققاندى مۇشەسىنە اينالماق.
حۋاڭ جياۆەي، Unitree Robotics كومپانياسىنىڭ ماركەتينگ ديرەكتورى:
- قۇلتەمىرلەردىڭ قيمىلدارى جەتىلىپ جاتىر. ءبىزدىڭ ونىمدەرىمىزدىڭ كوبى قازىردىڭ وزىندە تۋننەلدەردى تەكسەرۋ مەن ءورت ءسوندىرۋ سىندى ادام ءۇشىن قاۋىپتى ورتالاردا جۇمىس ىستەيدى. بولاشاقتا گۋمانويد روبوتتار وسىنداي جوعارى قاۋىپتى جۇمىستى وزدىگىنشە اتقارىپ، ادامداردى قاتەردەن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ال بۇگىنگى كۇننىڭ سوڭعى جاڭالىعى سەزىنۋ قابىلەتىندە. روبو- قۇرىلعىلار ەندى زاتتىڭ بەدەرى مەن ءپىشىنىن ساۋساق ۇشىمەن سەزە الادى. قۇلتەمىردىڭ سەزىنۋ تۇيسىگى Amazon جۇك قويماسىندا پايداعا استى. Vulcan اتتى روبوت كومپانيانىڭ بىرنەشە ەلدەگى قويمالارىندا جۇكتى رەتتەپ، تاسىپ ءجۇر. ال بولاشاقتا ونەرتاپقىشتار تاعى نەمەن تاڭعالدىرماق، ۋاقىتتىڭ ەنشىسىندە.
روبوتتار ەندى جەكە دارا تەحنيكا ەمەس، تۇتاس ءبىر قوعامعا اينالىپ بارادى. ولار ءۇشىن ارنايى ويىندار، حالىقارالىق كورمەلەر مەن فەستيۆالدەر ۇيىمداستىرىلادى. ولار ءتىپتى فۋتبول وينايدى، بوكسقا قاتىسادى. ءتىپتى بەت الپەتى ادامنان اۋمايتىن روبوتتار بار. وسى قارقىنمەن ولار ءوز مادەنيەتى قالىپتاسقان قاۋىمداستىققا اينالۋى دا عاجاپ ەمەس.
24.kz