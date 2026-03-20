    روبو-كيىز ءۇي، 360 گرادۋستىق ساحنا جانە ەكرانداعى «جەتى قازىنا»: الماتىدا ناۋرىز ەرەكشە وتەدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى - ناۋرىز مەرەكەسىن تويلاۋعا سوڭعى دايىندىق جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. بيىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا ۇلت رۋحانياتى مەن زاماناۋي تەحنولوگيانى بايلانىستىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    جاسىل قالا الماتىنىڭ كوشەلەرى كوكتەم كەلە كوركەيە ءتۇستى. ۇلتتىق ويۋ-ورنەكپەن، ارت-نىساندارمەن جانە ەرەكشە ەكسپوزسيالارمەن بەزەندىرىلگەن شاھاردا مەرەكەلىك كوڭىل-كۇي سەزىلەدى. ناۋرىزعا وراي، ەرتەڭ الماتىنىڭ بارلىق 8 اۋدانىندا اۋقىمدى كونسەرتتىك باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلادى. ودان بولەك استانا الاڭى، اباي الاڭى، جىبەك جولى داڭعىلىنا دەيىن پانفيلوۆ كوشەسىنىڭ بويى - ۇلتتىق مەرەكەنى تويلاۋعا قالا حالقىن جينايتىن باستى الاڭدارعا اينالماق. قازىر بۇل اۋماقتاردىڭ بىرىندە ساحنا قۇرىلىپ جاتسا، ەندى بىرىندە كونسەرتكە قورىتىندى دايىندىق جاسالىپ جاتىر.

    Фото: Kazinform / Александр Павский

    21 -ناۋرىز ساعات 11:00-دەن 22:00-گە دەيىن استانا الاڭى ۇلتتىق تويدىڭ وشاعىنا اينالادى. مۇندا اۋقىمدى مەرەكەلىك باعدارلاما وتەدى، كوركەم تەاترلاندىرىلعان قويىلىم قويىلادى. الاڭنىڭ جان-جاعى ينتەراكتيۆتى ايماقتار ارقىلى جاندانا تۇسەدى. وسى ماقساتتا ابىلايحان داڭعىلىنان نازاربايەۆ كوشەسىنە دەيىن تولە بي كوشەسى جابىلىپ، قازاق-بريتان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ الدىندا جالپى كولەمى 1000 شارشى مەتر بولاتىن، 6 بولىكتەن تۇراتىن ەرەكشە ساحنا قۇرىلعان.

    سونداي-اق استانا الاڭىندا 6 تاقىرىپتىق كيىز ءۇي تىگىلىپ، الماتىلىقتاردى قارسى الۋعا دايىن تۇر. ونىڭ ىشىندە «ۇلى دالا اۋەنى» كيىز ۇيىندە اباي، جامبىل، شاكارىم، اقان سەرى، ءبىرجان سال سىندى تاريحي تۇلعالاردىڭ مۋزىكالىق اسپاپتارى ۇسىنىلادى. روبو-كيىز ۇيدە قوناقتار روبوتوتەحنيكا بويىنشا جاڭاشىل جوبالارمەن تانىسسا، DIGITAL 360 كيىز ۇيىندە قابىرعا مەن ەدەندە ورناتىلعان LED- ەكرانداردان ج ي كومەگىمەن جاسالعان بەينەروليكتەردى تاماشالاي الادى. ودان بولەك كەلەسى قازاقى ۇيلەردە التىن ادام مەن ساق ءداۋىرىنىڭ جادىگەرلەرى، ءبىز كيىز ونەرىمەن جاسالعان تۋىندىلار، تانىمال الماتىلىق ديزاينەرلەردىڭ كيىمدەرىن كورسەتىلگەن.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    - قازىرگى ۋاقىتتا بۇكىل رەسپۋبليكا بويىنشا ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى - ناۋرىز مەيرامىن مەرەكەلەۋگە ارنالعان اۋقىمدى دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەلىمىزدىڭ مادەني ورتالىعى الماتىداعى دايىندىق تا قىزۋ. مەرەكەنىڭ باستى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى - استانا الاڭىندا 6 تاقىرىپتىق كيىز ءۇي تىگىلگەن. ولاردىڭ ءارقايسىسى قازاق حالقىنىڭ باي مادەنيەتى مەن تاريحىن جان- جاقتى اشادى، - دەدى الماتى مۋزەيىنىڭ جەتەكشىسى كامشات جيەناليەۆا.

    ال الماتىلىقتار سەرۋەندەيتىن سۇيىكتى اۋماقتاردىڭ ءبىرى - پانفيلوۆ كوشەسىنىڭ بويى دا (قابانباي باتىر - جىبەك جولى) زاماناۋي جانە ءداستۇرلى ونەر توعىسقان ەرەكشە الاڭعا اينالادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن ءتۇرلى مازمۇندى بەلسەندىلىكتەر ۇيىمداستىرىلادى. قازىر مۇندا قوراپشا تارىزدەس LED- ەكراندار قويىلعان. وندا ءۇش تىلدەگى جازۋمەن قازاقتىڭ جەتى قازىناسى كورسەتىلىپ تۇر. مەرەكە كۇنى Robo DJ- ءدىڭ شوۋى، ارنايى كونسەرتتىك باعدارلاما ازاماتتاردىڭ كوڭىل- كۇيىن كوتەرەدى. سونداي-اق 21-22 -ناۋرىز ارالىعىندا ارباتتا ءداستۇرلى «كىتاپ fest-2026» كىتاپ فەستيۆالى وتەدى.

    Фото: Kazinform / Александр Павский

    ناۋرىز مەيرامىنىڭ باعدارلاماسى اباي الاڭىن دا قامتيدى. مۇندا 21 -ناۋرىز كۇنى ساعات 12:00-دەن 22:00-گە اۋقىمدى كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى. ءبىر ەرەكشەلىگى - مۇندا ساحنا 360 گرادۋس فورماتىندا ورناتىلعان. سونىمەن قاتار اباي الاڭىندا تۇركيا، ازەربايجان، تاجىكستان، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە وتاندىق قولونەرشىلەردىڭ كورمە- جارمەڭكەسى بولادى.

    - ءبىز ارنايى شاقىرتۋمەن وزبەكستاننان كەلدىك. قازاقستاندا مەرەكەنىڭ وسىنداي اۋقىمدا اتاپ ءوتىلۋى - ۇلكەن قۋانىش. بيىل ناۋرىز بەن رامازان ايتىنىڭ تۇسپا-تۇس كەلۋى ورتالىق ازيا حالىقتارىن ودان سايىن بىرىكتىرە تۇسەتىنى انىق. ءبىز قازاق شەبەرلەرىمەن وتە تىعىز بايلانىستامىز جانە ۇنەمى ىنتىماقتاستىقتا جۇمىس ىستەيمىز. ەرتەڭ قولدانبالى ونەردىڭ نەگىزگى تۇرلەرىن ۇسىنامىز: ريشتان ولكەسىنىڭ مىڭ جىلدىق تاريحى بار قىش بۇيىمدارى، وزبەك حالقىنىڭ ءداستۇرلى كەستەلەۋ ونەرىمەن تىگىلگەن تۋىندىلارى، ۇلتتىق كيىمدەر بولادى، - دەدى وزبەكستاندىق قولونەرشى الىشەر نازيروۆ.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    ناۋرىزدى مەرەكەلەۋ اياسىندا 21-23 -ناۋرىز ارالىعىندا الماتى قالاسى مۋزەيلەر بىرلەستىگى مەن ق ر ۇلتتىق ورتالىق مۋزەيى مەتروپوليتەن بەكەتتەرىندە فوتوكورمە ۇيىمداستىرادى. جولاۋشىلارعا قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرى مەن مادەنيەتىن بەينەلەيتىن فوتوسۋرەتتەر ۇسىنىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ءبىر مەزەتتە 11500 وقۋشى كۇي ورىنداپ، رەكوردتار كىتابىنا ەندى.

    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Фото: Kazinform / ИИ

    دوسبول اتاجان

