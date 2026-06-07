ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلى يزرايلگە قارسى جاڭا سانكسيالار ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەۋرووداق دەڭگەيىندە ورتاق ۇستانىم قالىپتاسپاي وتىرعاندىقتان، فرانسيامەن قاتار ءبىرقاتار ەۋروپالىق مەملەكەت جاقىن كۇندەرى يزرايلگە قارسى جاڭا سانكسيالار جاريالاماق. دەپ حابارلايدى Reuters اگەنتتىگى.
بۇل شارالار يزرايل قونىستانۋشىلارىنىڭ يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى ارەكەتتەرىنە بايلانىستى ەنگىزىلمەك.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، يزرايلگە قاتىستى قاتاڭ شارالاردى قابىلداۋ ارەكەتتەرى ەۋرووداق ىشىندە بۇعاتتالعاندىقتان، ءبىرقاتار مەملەكەت ۇيلەستىرىلگەن ۇلتتىق سانكسيالاردى قازىرگى جاعدايدا ەڭ ءتيىمدى شەشىم دەپ ساناپ وتىر.
- ءتيىستى مالىمدەمە الداعى بىرنەشە كۇندە جاسالادى، - دەلىنگەن ماتەريالدا.
اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، باتىس جاعالاۋداعى زورلىق-زومبىلىققا قاتىسى بار تۇلعالارعا قارسى سانكسيا ەنگىزۋ باستاماسىن فرانسيا بارىنشا قولداپ وتىر.
پاريج بۇل ماسەلە بويىنشا ۇلى بريتانيا جانە نورۆەگيامەن ءوز ارەكەتتەرىن ۇيلەستىرىپ جاتىر.
فرانسيا شەنەۋنىكتەرى Reuters اگەنتتىگىنە بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە مۇنداي قادام ا ق ش پەن يران اراسىنداعى شيەلەنىس، سونداي-اق يزرايلدىڭ ليۆانداعى اسكەري ناۋقانى اياسىندا پالەستينا ماسەلەسىن حالىقارالىق كۇن تارتىبىندە ساقتاپ قالۋعا باعىتتالعانىن ايتتى.
مامىر ايىنىڭ سوڭىندا ەۋرووداق يزرايلدىڭ قونىستاندىرۋ ساياساتى اياسىندا پالەستينالىقتاردىڭ قۇقىقتارىن بۇزۋعا قاتىسى بار دەپ تانىلعان ءبىرقاتار جەكە تۇلعا مەن ۇيىمعا سانكسيا ەنگىزگەن- ءدى.
يزرايلدىڭ يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى قونىستاندىرۋ ساياساتى حالىقارالىق قاۋىمداستىقپەن جانە پالەستينا اۆتونومياسىمەن قارىم-قاتىناستاعى نەگىزگى تۇيتكىلدەردىڭ ءبىرى سانالادى.
سونداي-اق بۇل ماسەلە پالەستينالىقتارمەن بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ جولىنداعى باستى كەدەرگىلەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. پالەستينالىق تاراپ بۇل ساياساتتى ەۆرەي مەملەكەتىنىڭ پالەستينا اۋماقتارىنداعى ىقپالىن نىعايتۋ ارەكەتى رەتىندە قابىلدايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تەل-اۆيۆتەگى ەۋرووداق دەلەگاتسياسى ورنالاسقان اۋدانعا زىمىران قۇلاعانىن جازدىق.
سونداي-اق ەۋروكوميسسيا ە و ەلدەرىن شەكارالىق باقىلاۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن توقتاتۋعا شاقىردى.