ەۋروپانى اپتاپ ىستىق جايلادى: ۇلى بريتانيا 103 جىل بۇرىنعى رەكوردتى جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپانىڭ بىرنەشە ەلىندە تاريحتا بولماعان جوعارى تەمپەراتۋرا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ەڭ قيىن جاعداي ۇلى بريتانيا، فرانسيا جانە يسپانيادا بايقالىپ وتىر، وندا مامىر ايىنىڭ سوڭىندا-اق تەمپەراتۋرا نورمادان ايتارلىقتاي جوعارىلادى.
مەتەورولوگيالىق بيۋرونىڭ مالىمەتى بويىنشا، لوندوننىڭ «حيتروۋ» اۋەجايىنداعى اۋا تەمپەراتۋراسى 26-مامىردا 33,5 گرادۋس سەلسيگە جەتتى.
مامىر ايىنداعى ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا - 32,8 گرادۋس سەلسي، 1922 -جىلى لوندوننىڭ كەمدەن اۋدانىندا تىركەلگەن. وسىنداي تەمپەراتۋرا 1944 -جىلى ريدجەنس- پاركتە، سونداي-اق حورشەم مەن تانبريدج-ۋەللستە دە تىركەلگەن.
سينوپتيكتەر ۇلى بريتانياداعى اپتاپ ىستىقتىڭ كۇشەيە بەرەتىنىن ەسكەرتەدى. سەيسەنبى كۇنى تەمپەراتۋرا 35 گرادۋس سەلسيگە جەتۋى مۇمكىن، بۇل مامىر ايىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
سونىمەن قاتار، كەشە تۇندە لوندوندا مامىر ايىنداعى تۇنگى تەمپەراتۋرا 19,4 گرادۋس سەلسي بولدى. ساراپشىلار مۇنداي تەمپەراتۋرا دەنساۋلىققا وتە قاۋىپتى ەكەنىن ايتادى، سەبەبى دەنە كۇندىزگى اپتاپتان قالپىنا كەلۋگە ۋاقىت تاپپايدى.
قالىپتى اپتاپ ىستىق باسقا ەۋروپالىق ەلدەرگە دە اسەر ەتتى. فرانسيادا 20 دان استام قالا بارلىق ۋاقىتتاعى تەمپەراتۋرا رەكوردىن جاڭارتتى. Meteo France ۇلتتىق قىزمەتى قازىرگى اپتاپ ىستىقتى «مەرزىمىنەن بۇرىن جانە ۇزاققا سوزىلعان» دەپ اتادى.
يسپانيادا بىرنەشە ايماقتا تەمپەراتۋرا 40 گرادۋس سەلسيگە جەتتى. ەۋروپانىڭ كوپتەگەن بولىكتەرىندە تەمپەراتۋرا قازىرگى ۋاقىتتا قالىپتىدان 12-15 گرادۋسقا جوعارى.
مەتەورولوگتار الداعى كۇندەرى ۇلى بريتانيادا، فرانسيادا جانە يسپانيادا تاعى جۇزدەگەن تەمپەراتۋرا رەكوردتارى جاڭارۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى. ساراپشىلاردىڭ بولجامى بويىنشا، ەۋروپاداعى اپتاپ ىستىق كەم دەگەندە اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن جالعاسادى.
فرانسيانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى ليون جولدارىندا توقتاپ قالعان ەكى جوعارى جىلدامدىقتى پويىزدان جۇزدەگەن جولاۋشى شۇعىل تۇردە ەۆاكۋاتسيالاندى. ايماقتا كۇننىڭ اياق استى ىسىپ كەتۋىنە بايلانىستى ەلەكتر قۋاتىمەن جابدىقتاۋدا تەحنيكالىق اقاۋ پايدا بولعان، دەپ حابارلايدى BFMTV فرانسۋز تەلەارناسى.
وقيعا LGV Sud-Est جوعارى جىلدامدىقتى جەلىسىندە ازاماتتاردىڭ ۇزاق دەمالىستان كەيىن جاپپاي ورالۋى كەزىندە بولدى. دۇيسەنبى - كوپتەگەن ە و ەلدەرىندە دەمالىس كۇنى.
بايلانىس جەلىسىنىڭ ءۇزىلۋى مەن ەلەكتر قۋاتىنىڭ توقتاۋىنا بايلانىستى ەكى قۇرام توقتاۋعا ءماجبۇر بولدى.
پويىزدارداعى جاعداي قيىنداي ءتۇستى: ەلەكتر قۋاتىنىڭ ۇزىلۋىنە بايلانىستى ۆاگوندارداعى كونديسيونەر جۇيەلەرى تولىعىمەن جۇمىسىن توقتاتتى.
ال سىرتقى تەمپەراتۋرا 37 گرادۋس سەلسيگە جەتتى، بۇل مامىر ايىنىڭ سوڭىنداعى ماۋسىمدىق ەڭ جوعارى كورسەتكىش. جولاۋشىلار الەۋمەتتىك جەلىلەردە جابىق، اۋا جوق ۆاگونداردا ەكى ساعاتتان اسا ۋاقىت وتكىزگەندەرىن حابارلادى. اپتاپ ىستىق قاۋپىنە بايلانىستى تەمىرجول قىزمەتتەرى قۇتقارۋشىلارمەن بىرلەسىپ، جولاۋشىلاردى تەمىرجولدان تولىعىمەن ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
فرانسۋز ۇلتتىق تەمىرجول كومپانياسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، اپات وسى باعىتتاعى باسقا قىزمەتتەرگە دە ەلەۋلى كەدەرگى مەن كىدىرىس تۋدىردى.