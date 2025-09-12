ەۋروپانىڭ كولىك ونەركاسىبى داعدارىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - ەۋروپانىڭ كولىك ونەركاسىبى داعدارىسقا ۇشىرادى. اسىرەسە، نەمىس بىرلەستىكتەرىنىڭ اياق الىسى باسەڭدەگەن. ەكسپورت ازايىپ، تابىس قىسقارعان. كەيىنگى ءبىر جىلدا سالاداعى 114 مىڭ ادام جۇمىسسىز قالدى. ءتىپتى ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى ازايعان.
قارت قۇرلىقتاعى كولىك سالاسىنىڭ قۇلدىراۋىنا نە سەبەپ؟ ەۋروپا نارىعىنىڭ الپاۋىتتارى قيىندىقتى قالاي ەڭسەرمەك؟
نەمىس كولىكتەرى جىلدار بويى وزىق تەحنولوگيا، جايلىلىق جانە قاۋىپسىزدىك سيمۆولى سانالاتىن. الايدا سوڭعى ۋاقىتتا الەمدە بۇل كولىكتەرگە سۇرانىس ازايىپ بارادى. نارىقتاعى قىزىعۋشىلىق باسەڭدەسە، تابىس قۇلدىرايتىنى ايتپاسا دا تۇسىنىكتى. كەيىنگى 3 ايدا نەمىس بىرلەستىكتەرىنىڭ كىرىسى 533 ميلليارد ەۋروعا دەيىن قىسقارعان. ميۋنحەندە وتكەن ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى كولىك كورمەسىندە ەلدەگى ءوندىرىستىڭ بولاشاعى تالقىلاندى.
فريدريح مەرتس، گەرمانيا كانسلەرى:
- گەرمانيا الەمدەگى كولىك وندىرىسىندە جەتەكشى ءرولىن ساقتاپ قالۋعا ءتيىس. ءبىز دۇنيەجۇزىندەگى وزگەرىستەرگە ىلەسىپ قانا قويماي، ونى ءوزىمىز جاساۋىمىز قاجەت. ويتپەگەن جاعدايدا گەرمانيا كوشكە ىلەسە الماۋى مۇمكىن.
كانسلەر مەرتستىڭ بۇلاي الاڭداۋىنا نەگىز بار. ويتكەنى گەرمانيا ورتالىق بانكىنىڭ مالىمەتى بويىنشا ءساۋىر مەن شىلدە ارالىعىندا ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى %0,3 قۇلدىراعان. بۇعان كولىك ەكسپورتىنىڭ ازايۋىنىڭ اسەرى بار. ماسەلەن، قىتايعا %14، ال ا ق ش-قا %10 قىسقارعان. كەي ماماندار بۇل نەمىس الپاۋىتتارى ءۇشىن «كىرىس ءداۋىرى» اياقتالىپ قالعانىن كورسەتسە كەرەك دەيدى.
ولا كاللەنيۋس، ەۋروپالىق اۆتوموبيل قاۋىمداستىعىنىڭ باسشىسى:
- ەۋروپاداعى كولىك ونەركاسىبى قۇلدىراۋعا شاق تۇر. ءبىز شىندىقتى اشىق ايتۋىمىز كەرەك. ايتپەسە، «اۋىرعانىن جاسىرعان ولەدىنىڭ» كەبىن كيەمىز. 2035 - جىلعا قاراي جانار-جاعارمايمەن جۇرەتىن كولىكتەرگە تىيىم سالۋ قاتە شەشىم. بۇل تەك Mercedes-Benz ەمەس، BMW ،Volkswagen ،Opel ،Peugeot Citroёn ،Renault سياقتى ەۋروپالىق الىپتاردىڭ دا بولاشاعىنا قاۋىپ توندىرەدى.
ءيا، ەۋروپالىق الپاۋىتتار ەلەكتروموبيل شىعارۋدان قىتايدان كەنجە قالىپ تۇر. ماسەلەن، بىلتىر دۇنيەجۇزىندە 17 ميلليون ەلەكتركار ساتىلعان. ال، بۇل نارىقتىڭ %76- ىنە قىتايلىق برەندتەر يە. ءتۇر-ءتۇرىن ۇسىنىپ وتىر. ساپاسى مەن باعاسى دا كوپتىڭ كوڭىلىنەن شىعادى.
ەندريۋ بەيلي، انگليا بانكىنىڭ باسشىسى:
- قىتاي ەلەكتركارلارعا ارنالعان اككۋمۋلياتورلاردى وزدەرى شىعارادى. سوندىقتان ولاردا توقپەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ باعاسى ارزان. ال ەۋروپالىق وندىرۋشىلەر بۇل جاعىنان ارتتا قالىپ وتىر.
حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىكتىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، دۇنيەجۇزىندە ەلەكتروموبيلدەرگە ارنالعان اككۋمۋلياتوردىڭ جارتىسىنان كوبى قىتايدا وندىرىلەدى. ونىڭ ىشىندە تەك CATL كومپانياسىنىڭ ءوزى الەمدىك ءوندىرىستىڭ ۇشتەن بىرىنە يە.
ال، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ەۋروپالىق كولىكتەرگە %25 باج سالىعىن ەنگىزۋى جىعىلعانعا جۇدىرىق بولدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، مۇنداي كەدەرگىلەر ەۋروپانىڭ كولىك نارىعىنداعى ۇلەسىن ودان ءارى السىرەتە تۇسەدى.
