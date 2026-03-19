ەۋروپالىق وداقتىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى وتانداستارىمىزدى ناۋرىز مەيرامىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداقتىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى الەشكا سيمكيچ قازاقستاندىقتاردى ناۋرىز مەيرامىمەن قۇتتىقتادى.
- ناۋرىز - ەرەكشە ءارى ماعىنالى مەرەكە. بۇل مەيرام ماعان وتە ۇنايدى، مەن ءاردايىم ونى ەرەكشە ىقىلاسپەن اتاپ وتەمىن. قازىرگى تاڭدا مەرەكەنىڭ 10 كۇنگە دەيىن ۇزارتىلىپ، ءار كۇننىڭ وزىندىك مانگە يە بولۋى تاماشا باستاما بولدى، - دەدى ەلشى.
سونىمەن قاتار ەلشى ۇلتتىق كيىم كۇنىن دە اتاپ ءوتتى.
- مەن كەشە ۇلتتىق كيىم كيدىم، بۇگىن كەشكە جانە ەرتەڭ دە كيۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. بۇل - وتە كەرەمەت ءداستۇر، - دەدى ول.
سونداي-اق الەشكا سيمكيچ قازاقستان حالقىنا ىزگى تىلەگىن جەتكىزدى.
- بارشا قازاقستاندىقتاردى ناۋرىز مەيرامىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! قازاقستانعا بەرەكە، مولشىلىق جانە وركەندەۋ تىلەيمىن، - دەدى ەلشى.
ءسوز سوڭىندا ول ۇلتتىق مۋزەيدە وتەتىن مەرەكەلىك ءىس-شاراعا قاتىساتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن قازان فەدەرالدىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قولداۋىمەن كوكتەم مەن جاڭارۋدى تويلاۋ - ناۋرىز مەرەكەسى كەڭ كولەمدە اتالىپ وتكەنىن جازعانبىز.
اتادان قالعان اسىل ءداستۇر بويىنشا ناۋرىز كوجە - ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا دايىندالاتىن قاسيەتتى اس. ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى ءار شاڭىراق بۇل تاعامدى مولشىلىق پەن بەرەكەنىڭ نىشانى رەتىندە ازىرلەپ، جاڭا جىلدى اق تىلەكپەن قارسى الۋعا ءمان بەرەدى.
سونداي-اق استانادا قازاقستانداعى ديپلوماتيالىق كورپۋس وكىلدەرى، حالىقارالىق ۇيىمدار مەن شەتەلدىك سەرىكتەس قۇرىلىمدار قاتىسقان «ناۋرىز بالى» ءوتتى. مەرەكەلىك ءىس-شارانى قازاقستان مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءداستۇرلى تۇردە ۇيىمداستىرىپ كەلەدى.