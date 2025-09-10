ەۋروپالىق وداق يزرايلمەن ساۋدا سەرىكتەستىگىن توقتاتاتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق يزرايل تولەمدەرىن جانە ونىمەن سەرىكتەستىك كەلىسىمىن ءىشىنارا توقتاتادى. بۇل تۋرالى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ەۋروپارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ الدىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
فون دەر ليايەن ادەتتەن تىس قاتالدىقپەن گازاداعى «قولدان جاسالعان اشارشىلىقتى» جانە يزرايلدىڭ ەكى بىردەي مەملەكەتتىك شەشىمگە نۇقسان كەلتىرۋگە باعىتتالعان ارەكەتىن ايىپتادى.
- گازادا بولىپ جاتقان جاعدايدى ەلەستەتۋدىڭ ءوزى قيىن. ەۋروپا بۇرىنعىداي قوزعالىسقا جەتەكشىلىك ەتۋى كەرەك، - دەدى فون دەر ليايەن.
گازاداعى سوعىس 2023 -جىلى 7-قازاندا حاماس سودىرلارىنىڭ يزرايلدىڭ وڭتۇستىگىنە جاساعان شابۋىلىنان باستالدى. 1200-گە جۋىق ادام قازا تاپتى، ولاردىڭ باسىم بولىگى بەيبىت تۇرعىندار. حاماس 50-گە جۋىق ادامدى كەپىلدە ۇستاپ وتىر. وعان جاۋاپ رەتىندە يزرايل اسكەري وپەراتسيا باستادى. سالدارىنان گازا سەكتورىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 64 مىڭنان استام پالەستينالىق قازا تاپتى. ولاردىڭ كوبى ايەلدەر مەن بالالار.
ەۋروپالىق كوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن يزرايلدى قولداۋىن توقتاتۋدى ۇسىندى. سونىڭ ىشىندە ازاماتتىق قوعامعا كومەكتەن باسقا تولەمدەردى توقتاتۋ ءىسى دە بار. ول سونداي-اق 1995 -جىلى قول قويىلعان ە و- يزرايل قاۋىمداستىعى كەلىسىمىنىڭ ساۋداعا قاتىستى بولىگىن ءىشىنارا توقتاتۋدى ۇسىندى.
ە و بۇعان دەيىن يزرايلدىڭ گازاداعى ارەكەتىنە قاتىستى كەلىسىمدى قايتا قاراۋعا كەلىستى. ە و ديپلوماتياسىنىڭ باسشىسى كايا كاللاس 10 سانكسيانى اتاپ، ەۋروپالىق كوميسسيا يزرايلدىڭ Horizon Europe عىلىمي باعدارلاماسىنا قاتىسۋىن شەكتەۋدى ۇسىندى.
الايدا، كوپتەگەن ەلدەر ەۆرەي مەملەكەتىمەن قارىم-قاتىناستى ساقتاۋعا ىنتالى. سوعان بايلانىستى ەۋروپاداعى تەرەڭ كوزقاراس قايشىلىعى ازىرگە كونسەنسۋسقا قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرمەي وتىر. قاۋىمداستىق كەلىسىمىنىڭ ساۋدا بولىگىن توقتاتا تۇرۋ ءۇشىن كوپشىلىك داۋىسى قاجەت، ءبىراق گەرمانيا نەمەسە يتاليا سياقتى ءىرى ەلدەر بۇل قادامدى قولداۋى ەكىتالاي.
- مەن كوپشىلىكتىڭ داۋسىن جيناۋ قيىن بولاتىنىن تۇسىنەمىن. ءبىراق جاۋاپكەرشىلىكتى ءبارىمىز الۋىمىز كەرەك، - دەدى فون دەر ليايەن.
قورىتىندىلاي كەلە، ەۋروكوميسسيا باسشىسى يزرايلدەگى «ەكسترەميست مينيسترلەر» مەن «اگرەسسيۆتى قونىستانۋشىلارعا» سانكسيا سالۋعا ۋادە بەردى.
كوپتەگەن ەۋروپالىق ەلدەر، سونىڭ ىشىندە شۆەتسيا مەن نيدەرلاند، وككۋپاتسيالانعان باتىس جاعالاۋدا پالەستينالىقتارعا قارسى زورلىق- زومبىلىققا بىرنەشە رەت شاقىرعان يزرايلدىڭ ەكى ءمينيسترى يتامار بەن-گۆير مەن بەسالەل سموتريچكە سانكسيا سالىپ ۇلگەردى.
- ەۋروپا يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى پالەستينالىقتارعا قارسى ادام قۇقىقتارىنىڭ ەلەۋلى جانە جۇيەلى تۇردە بۇزىلۋىنا جاۋاپتى تۇلعالار مەن ۇيىمدارعا سانكتسيا سالىپ قويعان، - دەلىنگەن ەۋروپالىق كەڭەس مالىمدەمەسىندە.
