ەۋروپالىق وداق ۇيالى بايلانىس جەلىلەرىندە قىتايلىق قۇرىلعىلارعا تىيىم سالادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداق قىتايلىق Huawei جانە ZTE كومپانيالارىنىڭ قۇرىلعىلارىن ە و ەلدەرىنىڭ ۇيالى بايلانىس جەلىلەرىنەن تولىعىمەن الىپ تاستاۋعا دايىندالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى BILD.
ەۋروكوميسسيا قاۋىپتى دەپ سانالاتىن شەتەلدە جاسالعان جابدىقتى پايدالانۋعا زاڭدى تۇردە تىيىم سالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قۇقىقتىق بازانى ازىرلەۋگە نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.
بريۋسسەل بۇل شارالاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى جەكە جەتكىزۋشىلەر تاراپىنان ىقتيمال تىڭشىلىق پەن ديۆەرسياعا قاتىستى الاڭداۋشىلىق ەكەنىن اتاپ وتەدى. «تاۋەكەل دەڭگەيى جوعارى» ساناتتاعى كومپانيالار ارنايى تىزىمگە ورنالاستىرىلادى. ولاردىڭ جابدىقتارىن تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرىندە پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى، ال قازىر قولدانىستاعى قۇرىلعىلاردى بولشەكتەۋ جانە بالاما شەشىمدەرمەن اۋىستىرۋ تالاپ ەتىلەدى.
بولاشاقتا ەۋروپالىق وداق تاۋەكەلدەردى باعالاۋدىڭ ۇقساس مەحانيزمىن تەك 5G جەلىلەرىنە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار باسقا دا ماڭىزدى سەكتورلارعا، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، كولىك ينفراقۇرىلىمى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارىنا تاراتۋدى جوسپارلاپ وتىر. قاۋىپسىزدىك تۋرالى پىكىرتالاستار جالعاسىپ جاتقانىنا قاراماستان، Huawei جانە ZTE قۇرىلعىلارى گەرمانيادا جانە ە و- نىڭ بىرنەشە باسقا ەلدەرىندە كەڭىنەن قولدانىلادى. نەگىزگى الاڭداۋشىلىق قىتاي بيلىگىنىڭ وسى كومپانيالاردىڭ قىزمەتىنە ىقتيمال ىقپالىنا باعىتتالعان.
ەۋروكوميسسيا كوپتەگەن ەلدەر بۇرىن قىتايلىق جەتكىزۋشىلەردەن باس تارتۋ جونىندەگى ۇسىنىستاردى ەلەمەگەنىن مويىندايدى. الايدا جاڭا قۇقىقتىق جۇيە مۇنداي تالاپتاردى وداقتىڭ بارلىق مۇشەلەرى ءۇشىن مىندەتتى ەتۋگە ءتيىس.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا