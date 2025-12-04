ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:10, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا اقورداعا كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا مەملەكەت باسشىسىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن اقورداعا كەلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев ва Кошта
    Фото: Ақорда

    مارتەبەلى مەيماندى قاسىم-جومارت توقايەۆ كۇتىپ الدى.

    وسىعان دەيىن استاناعا ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنى تۋرالى جازدىق.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار