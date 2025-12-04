17:10, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا اقورداعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا مەملەكەت باسشىسىمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن اقورداعا كەلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مارتەبەلى مەيماندى قاسىم-جومارت توقايەۆ كۇتىپ الدى.
وسىعان دەيىن استاناعا ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنى تۋرالى جازدىق.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.