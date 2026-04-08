ەۋروپالىق كەرنەي ءۇنى ۇلتتىق ءۇندى باسىپ كەتىپ جاتىر- تەمىربەك جۇرگەنوۆ
استانا. قازاقپارات - اسا كورنەكتى ۇلت سۋرەتكەرى، جازۋشى تاحاۋي احتانوۆپەن كوپ مارتە سۇحباتتاس بولۋ باقىتىن باستان كەشىپ ەدىم. سول اڭگىمەنىڭ ءبىرسىپىراسىن جاريالاپ تا ءجۇرمىز. بۇل كىسىنىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى وزىنەن گورى وزگە تۋرالى، ۇلتىمىزدىڭ ۇلىق ادامدارى جايىندا ايتۋعا كوپ بەيىلدى ەدى.
بۇدان بۇرىنىراقتا قاللەكەي، سەركە، ەكەيباي تۋرالى تولعانىستارىمەن بولىسكەنبىز. ەندىگى ءبىر قىسقا لەپەس تەمىربەك جۇرگەنوۆ جايىندا.
1936 -جىلى ماسكەۋدە قازاق ادەبيەتى مەن ونەرىنىڭ ونكۇندىگى وتكەنى ءمالىم. وسى دەكادا ۇلى تيران ستاليننەن باستاپ، ماسكەۋ شوۆينيستەرىنىڭ شلياپاسىن قولىنا الدىرىپ، ، باس ءيدىرتتى. بۇل جۇرگەنوۆتىڭ جانكەشتى جۇمىسىنىڭ جەمىسى ەدى. وسى ءبىر كۇندەردە جۇرگەنوۆتىڭ باسقامەن قاتار احاڭنىڭ، احمەت جۇبانوۆتىڭ وزىنە قالاي ءتىلى تيگەنى جونىندە ايتا كەلىپ، ۇلى سۋرەتكەر مىنا ءبىر ءساتتى سونشالىقتى ەلجىرەپ اڭگىمەلەپ ەدى.
- «قىز جىبەكتىڭ» رەپەتيتسياسى ءوتىپ جاتادى. تەمكەڭ ءبىرتۇرلى بۋىرقانىپ وتىرادى. (مۇنىڭ الدىندا «رۋسلان-ليۋدميلا» وپەراسىن وتكىزبەي تاستاعانى ءبىراز شۋ بولعان). وركەستردىڭ سۇيەمەلدەۋى ۇنامايدى. سيمفونيالىق وركەستردە كوبىنە ءتۇرلى ەلدەردىڭ مۋزىكالىق اسپاپتارى قولدانىلادى عوي. سونىڭ ءبىرى - ترامبون. ەۋروپالىق كەرنەي. الگىنىڭ داۋسى جەر جارادى. دىبىستى جەلدەتىپ شىعارادى. سونداعى جۇرگەنوۆتىڭ ديريجەردى تۇرعىزىپ قويىپ ايتقانى دەيدى.
- جىگىتىم، ءسال جايىراق ويناساڭشى، ۇلتتىق ءۇن جوعالىپ كەتىپ جاتىر.
وسى ەستەلىكتەردى ايتا وتىرىپ جازۋشى تاحاۋي احتانوۆ ۇلتتىڭ ادەبيەتى مەن ونەرى وزگەشە ورلەۋدى باستان كەشىپ جاتقان سول تۇستىڭ وزىندە، «قازىر ءوزى سەنىڭ ۇلتتىق ءتولتۋما بولمىسىڭدى ويلاپ جاتقان باسشى بار ما؟ مۇمكىن بولسا ورىسشاسى مولىراق بولسا دەپ تۇرامىز عوي» دەپ قامىعىپ ەدى.
جازۋشى قالي سارسەنباي
***
تەمىربەك جۇرگەنوۆ - 1929- جىلى تاجىكستان ۇكىمەتىنىڭ قارجى كوميسسارى (ءمينيستىرى)، 1930 - 33 - جىلى وزبەكستان ۇكىمەتىنىڭ حالىق اعارتۋ كوميسسارى، 1933 -37-جىلى قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ حالىق اعارتۋ كوميسسارى قىزمەتتەرىن اتقاردى. 1937- جىلى ك س ر و جوعارعى كەڭەسىنە دەپۋتاتتىققا كانديدات رەتىندە ۇسىنىلدى. وسى جىلى 3 -تامىزدا «حالىق جاۋى» دەگەن جالعان ايىپپەن ۇستالىپ، اتۋ جازاسىنا كەسىلدى.