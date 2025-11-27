ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگى العاش رەت قورعانىس جوبالارىنا نازار اۋدارماق
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگى مۇشە مەملەكەتتەردەن الداعى ءۇش جىلدا 22 ميلليارد ەۋرو قارجىلاندىرۋ سۇرادى. بۇل الدىڭعى بيۋدجەتپەن سالىستىرعاندا %36 كوپ، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
26 -قاراشا كۇنى گەرمانيانىڭ برەمەن قالاسىندا ЕSА- عا مۇشە 23 مەملەكەتتىڭ عارىش مينيسترلەرىنىڭ ەكى كۇندىك كەزدەسۋى باستالدى. وندا ەۋروپانىڭ عارىشتا اسكەري قاتىسۋىن نىعايتۋعا ارنالعان 1,35 ميلليارد ەۋرولىق باعدارلاما ۇسىنىلادى. بۇل 1975 -جىلى ازاماتتىق ۇيىم رەتىندە قۇرىلعان بۇل اگەنتتىكتىڭ قورعانىس جوبالارىنا العاشقى قادامى بولماق.
ЕSА باس ديرەكتورى يوزەف اشباحەر ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەرگە وزدەرىنىڭ عارىشتىق اكتيۆتەرىن بولىسۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن «عارىشتان ەۋروپالىق توزىمدىلىك» باعدارلاماسىن ۇسىندى. اشباحەردىڭ پىكىرىنشە، عارىشتىق باعدارلامالاردى قارجىلاندىرۋ ەندى قورعانىس مينيسترلىكتەرى جۇزەگە اسىراتىن بولادى، ەۋروپادا بۇل نەگىزىنەن ازاماتتىق مينيسترلىكتەردىڭ مىندەتى بولعان.
«عارىشتان ەۋروپالىق توزىمدىلىك» باعدارلاماسى يلون ماسكتىڭ Starlink سپۋتنيكتىك بايلانىس جەلىسىنە ەۋروپالىق بالاما Iris2 جانە امەريكالىق GPS- ءتىڭ انالوگى بولعان ەۋروپالىق Galileo ناۆيگاتسيالىق جۇيەسى سياقتى جوبالاردى پايدالانادى. ماقساتتى پايدالانۋشىلار اسكەري كۇشتەر، پوليتسيا جانە ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتتەرى بولادى. ۇسىنىس برەمەندەگى ESA مينيسترلەر كەڭەسىندە گەرمانيا، فرانسيا، ۇلى بريتانيا جانە باسقا دا ەلدەردىڭ عارىش اگەنتتىكتەرىنىڭ باسشىلارىمەن داۋىسقا سالىنادى.
- اشباحەر ءىرى ەلدەردى وزدەرىنىڭ ەگەمەندى عارىش اكتيۆتەرىن بولىسۋگە كوندىرۋ قيىن بولاتىنىن مويىندادى. الايدا «ەۋروپا ءۇشىن ءبىزدىڭ تاۋەلسىزدىگىمىز بەن اۆتونوميامىزدى نىعايتۋ شىنىمەن ماڭىزدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
بۇعان دەيىن ەۋرووداق قورعانىس تەحنولوگيالارىن دامىتۋعا 1 ЕSА ەۋرودان اسا قارجى بولەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
