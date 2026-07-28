ەۋروپالىق بيۋروكراتيا: قىزمەتتەر نەگە باياۋ؟
استانا. قازاقپارات - ەۋروپادا بانككە بارساڭىز بىزدەگىدەي ءاپ-ساتتە شوت اشۋ قيىن. جۇرگىزۋشى كۋالىگىن اۋىستىرۋ دا ءبىر ساعاتتىڭ و جاق بۇ جاعىندا بىتەتىن دۇنيە ەمەس. شىرعالاڭى كوپ. ال شەتەل ازاماتى بولساڭىز، ءتىپتى قيىن - قۇجاتتارىڭىزدى جاڭارتۋ ءۇشىن بىرنەشە اي كۇتۋگە تۋرا كەلەدى.
ەۋروپادا وسىنداي بيۋروكراتيا مەن قاعازباستىلىق بيزنەستىڭ دە ادىمىن اشتىرار ەمەس. بۇل ەۋروپانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن تومەندەتىپ جاتقانىن بيلىك تە مويىندايدى. بەلگيانىڭ بانكتەرىنىڭ پلاستيكالىق كارتاسى ادەتتە شامامەن 5 جۇمىس كۇن ىشىندە ۇيگە جەتكىزىلەدى. ءبىراق شەتەلدىكتەر ءۇشىن شوت اشۋ جەكە باسىن، تۇرعىلىقتى مەكەن-جايىن جانە قاراجاتىنىڭ شىعۋ تەگىن تەكسەرۋ قاجەتتىگىنە بايلانىستى كەيدە ۇزاققا سوزىلۋى مۇمكىن. ال جۇرگىزۋشى كۋالىگى ونلاين ءوتىنىش بەرگەندەرگە 5 جۇمىس كۇن ىشىندە، مۋنيسيپاليتەتكە جۇگىنگەندەرگە 7 كۇندە جەتكىزىلەدى.
ەۋرووداقتان تىس ەلدە بەرىلگەن كۋالىكتى اۋىستىرۋ ۇزاعىراق ۋاقىت الادى - شامامەن 2-اي كۇتۋ كەرەك. الەم ەلدەرىنىڭ بۇل راسىمدەردى سيفرلىق فورماتقا قانشالىقتى بەلسەندى اۋىستىرىپ جاتقانىن قاداعالايتىن رەيتينگ بار. ول بيۋروكراتيا دەڭگەيى تۋرالى اقپاراتپەن بولىسپەيدى، ءبىراق مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ سيفرلاندىرۋ دەڭگەيىن سالىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ب ۇ ۇ- نىڭ 2024 -جىلعى ەلەكتروندى ۇكىمەتتى دامىتۋ يندەكسىندە ءبىرىنشى ورىندا دانيا، ەكىنشى ورىندا - ەستونيا، ءۇشىنشى ورىندا - سينگاپۋر. قازاقستان 24، فرانسيا - 34، ال بەلگيا 56-ورىندا تۇر.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ەكى جىلدا ءبىر رەت جاريالانادى. قۇجاتتاردىڭ ۇزاق قارالۋىنا نە سەبەپ؟ بانكتەر، مىسالى، كليەنتتىڭ جەكە باسىن، ال كەي جاعدايدا قاراجاتىنىڭ شىعۋ تەگىن تىڭعىلىقتى تەكسەرۋگە مىندەتتى. مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە كەلەر بولساق مۋنيسيپالدىق، وڭىرلىك جانە ۇلتتىق جۇيەلەردىڭ اراسىندا دەرەكتەر اۆتوماتتى تۇردە الماسپايتىندىقتان ۋاقىت جوعالۋى مۇمكىن. كۇردەلى ءارى ءبىرىن- ءبىرى قايتالايتىن تالاپتار بيزنەسكە دە قوسىمشا سالماق تۇسىرەدى. ەۋروكوميسسيا اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى مۇمكىندىگىنشە ازايتۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
ۆالديس دومبروۆسكيس، ەكونوميكا جانە ونىمدىلىك، زاڭنامانى ىسكە اسىرۋ جانە جەڭىلدەتۋ بويىنشا ەۋروكوميسسار:
- ءبىز بۇل باعىتتاعى جۇمىستى كۇشەيتۋ ءۇشىن ءورشىل ماقساتتار قويدىق. بارلىق كومپانيا ءۇشىن اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى كەمىندە 25 پايىزعا، ال شاعىن جانە ورتا بيزنەس ءۇشىن 35 پايىزعا قىسقارتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز.
ەۋرووداق سيفرلىق مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى جەتىلدىرۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جەكە باستى راستاۋعا، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن، ديپلومدار مەن باسقا دا قۇجاتتاردى ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سيفرلىق سايكەستەندىرۋ ءاميانىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. ال «ءوزارا ۇيلەسىمدى ەۋروپا» تۋرالى زاڭ مەملەكەتتىك جۇيەلەر اراسىنداعى دەرەك الماسۋدى جاقسارتىپ، ءبىر اقپاراتقا بىرنەشە رەت سۇراۋ سالۋ تالابىن ازايتۋى ءتيىس.
24.kz