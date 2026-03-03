ەۋروپادا تابيعي گاز باعاسى 48 پايىزعا كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپاداعى تابيعي گاز باعاسى سوڭعى ءبىر كۇندە %48- عا ارتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ءساۋىر ايىنا جەتكىزۋگە ارنالعان كەلىسىم-شارت بويىنشا گاز باعاسى 1 مۆت- ساعاتقا 47,2 ەۋۆروعا جەتتى. ال 27 -اقپانداعى باعا 31,95 ەۋرو بولعان ەدى.
باعانىڭ كۇرت وسۋىنە ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا بىرلەسكەن سوققىسى سەبەپ بولدى. سونىڭ سالدارىنان ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن تانكەرلەر قوزعالىسى، جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق جەتكىزىلىمدەر ءۇشىن ماڭىزدى باعىت، ءىس جۇزىندە توقتادى.
قاتاردىڭ راس-لاففان قالاسىندا ورنالاسقان Qatar Energy ەنەرگەتيكالىق نىسانى يراننان ۇشىرىلعان دروننىڭ سوققىسىنان زاقىمدانعاننان كەيىن كومپانيا سۇيىتىلعان تابيعي گاز ءوندىرىسىن توقتاتتى. بۇل جاھاندىق سۇيىتىلعان تابيعي گاز جەتكىزىلىمدەرى تۋرالى الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتىپ، باعانىڭ وسۋىنە اسەر ەتتى.
ورمۋز بۇعازى پارسى شىعاناعىنىڭ ساعاسىندا ورنالاسىپ، تاياۋ شىعىستان الەمدىك نارىققا مۇناي مەن سۇيىتىلعان تابيعي گاز جەتكىزۋدىڭ نەگىزگى جولى. الەمدىك سۇيىتىلعان تابيعي گاز ەكسپورتتارىنىڭ شامامەن %20- ى وسى ستراتەگيالىق بۇعاز ارقىلى وتەدى. قاتاردان شىققان سۇيىتىلعان تابيعي گازدىڭ كوپ بولىگى حالىقارالىق ساتىپ الۋشىلارعا ءدال وسى بۇعاز ارقىلى جەتكىزىلەدى، ال ونىڭ باسىم بولىگى ازيا ەلدەرىنە، اسىرەسە قىتايعا باعىتتالعان. جەتكىزىلىمدەردەگى مۇمكىن قيىندىق باعانى اسىرەسە ەۋروپادا كوتەرۋگە ءماجبۇر ەتەدى.
سونىمەن قاتار، ەۋروپاداعى گاز ساقتاۋ قويمالارىنىڭ تولىمدىلىعى %30- دان تومەندەۋى دە باعانىڭ وسۋىنە سەبەپ بولدى. ساقتاۋ قويمالارى از بولعان سايىن، ەۋروپا حالىقارالىق نارىقتاردان كوپ كولەمدە سۇيىتىلعان تابيعي گاز يمپورتتاۋعا ءماجبۇر بولادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا سوققىسىنان كەيىن Brent مۇنايىنىڭ باعاسى %10- عا وسكەن، شامامەن 80 دوللار/باررەلگە جەتكەن بولاتىن.