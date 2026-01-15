ەۋروپادا مۇناي قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - ەۋروپادا مۇناي باعاسى كۇرت قىمباتتادى. وعان قازاقستاننان جەتكىزىلەتىن قارا التىن ەكسپورتىنىڭ قىسقارۋى سەبەپ بولدى.
Bloomberg- ءتىڭ مالىمەتىنشە، WTI Midland ماركالى مۇناي قۇنى ءبىر كۇن بۇرىن بازالىق باعادان 2 دوللار 90 سەنتكە قىمبات ساتىلدى. مۇنداي كورسەتكىش كەيىنگى ءبىر جىلدا بولماعان. باستى سەبەپ - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى ارقىلى ەكسپورتتالاتىن CPC Blend ماركاسىنىڭ تاپشىلىعى. قازىر شيكىزات نارىققا كەشىگىپ جەتكىزىلىپ جاتىر. جوسپارلانعان 45 پارتيانىڭ كەمىندە 21- ءى توقتاتىلعان. بۇعان تەڭىز تەرمينالى ماڭىنداعى قولايسىز اۋا رايى مەن جوندەۋ جۇمىستارى، قارا تەڭىزدەگى درون شابۋىلدارى كەدەرگى كەلتىرىپ تۇر. سونداي-اق ليۆيا جانە سولتۇستىك تەڭىزدەگى كەيبىر كەن ورىندارىنان كەلەتىن رەيستەردىڭ قىسقارۋى دا جاعدايدى ۋشىقتىرا ءتۇستى.
ال ا ق ش ۆەنەسۋەلا مۇنايىنىڭ العاشقى پارتياسىن 500 ميلليون دوللارعا ساتتى. تاقاۋدا تاعى ساتىلىمدار جوسپارلانعان. قۇراما شتاتتار قارا التىن ساۋداسىنان تۇسكەن تابىستى قاتارداعى ارنايى شوتتارعا اۋداردى. ساراپشىلار قارجىنىڭ وسى ەلدە ساقتالۋىن ونىڭ بەيتاراپتىعىمەن بايلانىستىرادى. بۇعان دەيىن دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا ا ق ش- قا 30-دان 50 ميلليون باررەلگە دەيىن جوعارى ساپالى مۇناي جەتكىزەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
