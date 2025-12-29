ق ز
    20:57, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەۋروپادا جىل سايىن 800 مىڭ ادام ىشىمدىكتەن كوز جۇمادى

    استانا. قازاقپارات - ەۋروپا ەلدەرىندە ىشىمدىكتى كوپ تۇتىنۋدىڭ سەبەبىنەن ءولىم-ءجىتىم ارتىپ بارادى. ءار 11- قازاعا ىشىمدىك سەبەپ. بۇل تۋرالى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى مالىمدەدى.

    Еуроодақ азаматтары үшін Ұлыбританияға кіру ақылы болады
    Фото: Euronews

    ماماندار ىشىمدىكتىڭ سالدارىنان جىل سايىن 800 مىڭ ادام كوز جۇمادى دەگەن دەرەك كەلتىردى. ىشىمدىك ادامدى قاتەرلى ىسىككە دۋشار ەتىپ قانا قويماي، ويلاۋ قابىلەتىن تومەندەتىپ، مىنەز-قۇلىقتىڭ وزگەرۋىنە ىقپال ەتەدى. ىشىمىدىككە سىلقيا تويىپ العاندار جول-كولىك وقيعالارى مەن زورلىق-زومبىلىقتىڭ سەبەپكەرى دە بولىپ جاتادى. ۇيىم وكىلدەرى وسىعان الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، زيان ادەتتەن ارىلۋعا كەڭەس بەردى.

