20:57, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ەۋروپادا جىل سايىن 800 مىڭ ادام ىشىمدىكتەن كوز جۇمادى
استانا. قازاقپارات - ەۋروپا ەلدەرىندە ىشىمدىكتى كوپ تۇتىنۋدىڭ سەبەبىنەن ءولىم-ءجىتىم ارتىپ بارادى. ءار 11- قازاعا ىشىمدىك سەبەپ. بۇل تۋرالى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى مالىمدەدى.
ماماندار ىشىمدىكتىڭ سالدارىنان جىل سايىن 800 مىڭ ادام كوز جۇمادى دەگەن دەرەك كەلتىردى. ىشىمدىك ادامدى قاتەرلى ىسىككە دۋشار ەتىپ قانا قويماي، ويلاۋ قابىلەتىن تومەندەتىپ، مىنەز-قۇلىقتىڭ وزگەرۋىنە ىقپال ەتەدى. ىشىمىدىككە سىلقيا تويىپ العاندار جول-كولىك وقيعالارى مەن زورلىق-زومبىلىقتىڭ سەبەپكەرى دە بولىپ جاتادى. ۇيىم وكىلدەرى وسىعان الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، زيان ادەتتەن ارىلۋعا كەڭەس بەردى.