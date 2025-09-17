ەۋروپادا جاڭا بۋىن اۋە جۇيەسى قۇرىلادى
استانا. قازاقپارات - فرانسيا، گەرمانيا جانە يسپانيا جاڭا بۋىن اۋە قورعانىس جۇيەسىن بىرلەسىپ دامىتۋعا كىرىستى. ءۇش ەلدىڭ قاتىسۋىمەن ىسكە اساتىن اۋقىمدى جوبانىڭ قۇنى شامامەن 100 ميلليارد ەۋروعا باعالانىپ وتىر.
باعدارلاما جاڭا جويعىش ۇشاقتاردى، درونداردى جانە «combat cloud» دەپ اتالاتىن سيفرلىق جەلىنى قامتيدى. بۇل جۇيە اۋە، جەر، تەڭىز جانە كيبەر كەڭىستىكتى ءبىر ارناعا توعىستىرىپ، ءبىرتۇتاس قورعانىس جۇيەسىن قۇرۋدى كوزدەيدى.
Future Combat Air System دەپ اتالاتىن اۋقىمدى جوبا الداعى ۋاقىتتا فرانسيانىڭ Rafale جانە گەرمانيا مەن يسپانيا پايدالاناتىن Eurofighter Typhoon سەكىلدى اسكەري ۇشاقتاردى الماستىرادى. جاڭا كەشەن اسكەري اۆياتسيانى جاڭعىرتىپ قانا قويماي، ءۇش مەملەكەت اراسىنداعى دەرەكتەر الماسۋدى جەدەلدەتىپ، كوپسالالى اسكەري وپەراتسيالاردى ۇيلەستىرۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرماق.
ەڭ باستى ارتىقشىلىعى - بۇل جۇيە تەك جاڭا ۇشاق ەمەس، تولىققاندى اسكەري كەشەن. وعان پيلوتسىز دروندار، جاساندى زەردەگە نەگىزدەلگەن باسقارۋ جۇيەلەرى جانە combat cloud تەحنولوگياسى كىرەدى.
مانۋەل ەسكالانتە، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك سالاسىنىڭ ساراپشىسى:
- Combat cloud ارقىلى اۋە، جەر، تەڭىز جانە كيبەر كەڭىستىكتەگى بارلىق كۇشتەر ءبىرتۇتاس جەلىدە ارەكەت ەتە الادى. بۇل جاۋىنگەرلىك جاعدايدا جىلدام شەشىم قابىلداۋدى جەڭىلدەتىپ، وپەراتسيالاردىڭ تيىمدىلىگىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرەدى. جۇيە سونداي- اق قارسىلاستىڭ بايلانىس ارنالارىن بۇعاتتاپ، جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن قاۋىپ-قاتەردى الدىن الا بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مۇنداي تەحنولوگيالار ەۋروپانىڭ اسكەري تاريحىندا العاش رەت قولدانىلماق. الايدا باعدارلامانىڭ ساياسي قىرى دا نازاردان تىس قالعان جوق. فرانسيا جوباداعى جەتەكشى ءرولىن كۇشەيتۋگە ۇمتىلىپ، ۇلەستىڭ باسىم بولىگىن وزىنە الۋدى قالايدى. بۇل ۇسىنىس گەرمانيا مەن يسپانيادا الاڭداۋشىلىق تۋعىزىپ، كەلىسسوزدەردى كۇردەلەندىرىپ وتىر. قازان ايىندا وتەتىن قورعانىس مينيسترلەرىنىڭ كەزدەسۋى تاراپتار اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەردى شەشۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى بولماق.
انحەل ەسكريبانو، اسكەري جانە اۆياتسيالىق جوبالار بويىنشا جەتەكشى:
- قازىرگى گەوساياسي جاعدايلاردا، اسىرەسە ەۋروپانىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن قورعانىس قابىلەتىن نىعايتۋ ءۇشىن، ءۇش ەلدىڭ كۇش بىرىكتىرۋى بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى بولىپ وتىر. بىرلەسكەن جوبالار تەك اسكەري مۇمكىندىكتى ارتتىرىپ قانا قويماي، سەرىكتەس ەلدەر اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتىپ، ستراتەگيالىق تاۋەلسىزدىككە جول اشادى. ال وسىنداي ىنتىماقتاستىقتىڭ ارقاسىندا ەۋروپا حالىقارالىق ارەناداعى ءوز ءرولىن كۇشەيتە الادى.
Future Combat Air System جاڭا ۇشاقتار مەن تەحنولوگيا عانا ەمەس، ەۋروپانىڭ بولاشاق اسكەري ستراتەگياسىن انىقتايتىن سىناق بولماق. 100 ميلليارد ەۋرو ينۆەستيتسيا تەك قىمبات قۇرىلعىعا ەمەس، سوعىستى باسقارۋ ءتاسىلىن تۇبەگەيلى وزگەرتە الاتىن شەشىمدەرگە جۇمسالماق. جوبا ءساتتى جۇزەگە اسسا، فرانسيا، گەرمانيا جانە يسپانيا بىرىگىپ تەك ءوز قورعانىسىن كۇشەيتىپ قانا قويماي، ا ق ش پەن ناتو تەحنولوگياسىنا تاۋەلسىز، دەربەس شەشىم قابىلداي الاتىن كۇشكە اينالماق.
