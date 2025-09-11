ەۋروپادا فۋتبول كاسىپ كوزىنە اينالعان
استانا. قازاقپارات - فۋتبول - الەمدەگى ەڭ تانىمال سپورت ءتۇرى. ونى باسقارۋ جۇمىستارى ويىنشىلار مەن كوماندالاردىڭ العا جىلجۋىنا، قارجىلىق تۇراقتىلىعى مەن جانكۇيەرلەرىنە اسەر ەتەدى. مىسالى، گەرمانيا حالقى سۇيىكتى كومانداسىن باقىلاۋدا ۇستاۋعا مىندەتتى.
ەۋروپانىڭ كەي ەلدەرىندە ويىن كاسىپكە اينالعان. گەرمانيادا فۋتبول جانكۇيەرلەرى تەك دوپ تەپكەندەردى نازاردا ۇستاپ، تاقىم قىسپايدى، ويىن كلۋبتارىن باسقارۋعا دا قاتىسادى. ەلدە «50 +1» دەپ اتالاتىن ەرەجە بار. وعان سايكەس ءار فۋتبول كلۋبىنىڭ كەمىندە 51 پايىز اكسياسى جانكۇيەرلەر قاۋىمداستىعىنا تيەسىلى بولۋ كەرەك.
ياعني نەگىزگى شەشىمدەردى قابىلداۋ قۇقىعى - جانكۇيەرلەردىڭ قولىندا. ال جەكە ينۆەستورلار كلۋبتىڭ 49 پايىز ۇلەسىن عانا يەلەنە الادى. بۇل جۇيە كلۋبتاردى تولىق جەكەشەلەندىرۋدەن جانە كاسىپكەرلەردىڭ باقىلاۋىنا ءوتىپ كەتۋىنەن قورعايدى. فۋتبول سۇيەر قاۋىم باسقارۋ جۇمىستارىنا قاتىسىپ، داۋىس بەرۋ ارقىلى ماڭىزدى شەشىمدەرگە ىقپال ەتەدى. مۇنداي ءتاسىل كلۋبتىڭ قارجىلىق تاۋەلسىزدىگىن ساقتاپ، تۇراقتى دامۋىنا جول اشادى. ەۋروپادا فۋتبول كاسىپ كوزىنە اينالعان ەۋروپانىڭ كوپ ەلدەرىندە فۋتبول كلۋبتارىن باسقارۋعا قاتىستى ناقتى ەرەجەلەر جوق.
ماسەلەن، يتاليا، فرانسيا جانە ۇلى بريتانيادا كوماندالاردىڭ كوپشىلىگى جەكەمەنشىك كومپانيالار مەن كاسىپكەرلەرگە تيەسىلى. ولار ويىننان ينۆەستيتسيا تارتادى، كەيىن ساتىلىمعا شىعارادى. مۇنداي ۇلگى ءتيىمدى بولعانىمەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتە المايدى. كەي كلۋبتار قارىزعا باتىپ، قارجىلىق قيىندىقتارعا تاپ بولىپ جاتادى. بۇعان نەگىزىنەن جانكۇيەرلەردىڭ باسقارۋعا قاتىسۋ قۇقىعىنىڭ بولماۋى سەبەپ. ال يسپانيادا ارالاس مەنشىك ۇلگىسى قولدانىلادى.
الەمگە تانىمال «رەال مادريد» پەن «بارسەلونا» كلۋبتارى تۇگەلدەي سپورت جاناشىرلارىنا تيەسىلى. ولاردا ينۆەستورلار مۇلدەم جوق. امەريكاداعى جوعارى فۋتبول ليگاسى ا ق ش- تا فۋتبول كلۋبتارى ءداستۇرلى ەمەس ۇلگىمەن جۇمىس ىستەيدى. ولار جوعارى فۋتبول ليگاسىنا قارايدى. ءار كلۋبتىڭ ءوز ينۆەستورى، ياعني ليگانىڭ اكسيونەرى بولادى. قۇراما شتاتتاردا ينۆەستورلار قۇرامالاردى بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە باسقارادى. سايكەسىنشە، ماۋسىم ناتيجەسىنە قاراي تابىس ۇلەسىن الادى. ليگا كىرىستى بارلىق كوماندالار اراسىندا ءبولىپ، قارجىلىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتەدى. ال جوعارى فۋتبول ليگاسىنا كىرۋ ءۇشىن كلۋبتار ارنايى جارنا تولەۋى كەرەك. امەريكاداعى بۇل جۇيە كلۋبتارعا تۇراقتى تابىس اكەلىپ، رەسۋرستاردى تەڭدەي ۇلەستىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. الايدا، كلۋبتاردىڭ دەربەستىگى مەن ەركىندىگى كەي جاعدايدا شەكتەلىپ قالىپ جاتادى.
24.kz