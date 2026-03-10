ەۋروپادا گاز باعاسى 90 پايىزعا دەيىن ءوستى
استانا. قازاقپارات - ەۋروپادا تابيعي گاز باعاسى 90 پايىزعا دەيىن ءوستى. ەۋروكوميسسيا وكىلىنىڭ مالىمەتىنشە، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستار باستالعالى مۇناي باعاسى دا شامامەن 40 پايىزعا قىمباتتاعان.
قازىر كارى قۇرلىقتا اكسيالار 9 پايىزعا تومەندەپ، ەۋرونىڭ دوللارعا شاققانداعى باعامى 2 پايىزعا السىرەدى. ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن QatarEnergy كومپانياسى سۇيىتىلعان تابيعي گاز ءوندىرىسىن ۋاقىتشا توقتاتقان ەدى. بۇعان تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىس سالدارىنان كومپانيا نىساندارىنا جاسالعان شابۋىلدار سەبەپ بولعان. ال قاتار ۇلەسىنە ەۋرو وداق يمپورتىنىڭ شامامەن %14- ى تيەسىلى.