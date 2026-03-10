ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:05, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەۋروپادا گاز باعاسى 90 پايىزعا دەيىن ءوستى

    استانا. قازاقپارات - ەۋروپادا تابيعي گاز باعاسى 90 پايىزعا دەيىن ءوستى. ەۋروكوميسسيا وكىلىنىڭ مالىمەتىنشە، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستار باستالعالى مۇناي باعاسى دا شامامەن 40 پايىزعا قىمباتتاعان.

    газ
    Фото: Pexels

    قازىر كارى قۇرلىقتا اكسيالار 9 پايىزعا تومەندەپ، ەۋرونىڭ دوللارعا شاققانداعى باعامى 2 پايىزعا السىرەدى. ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن QatarEnergy كومپانياسى سۇيىتىلعان تابيعي گاز ءوندىرىسىن ۋاقىتشا توقتاتقان ەدى. بۇعان تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىس سالدارىنان كومپانيا نىساندارىنا جاسالعان شابۋىلدار سەبەپ بولعان. ال قاتار ۇلەسىنە ەۋرو وداق يمپورتىنىڭ شامامەن %14- ى تيەسىلى. 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار