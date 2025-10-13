ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:56, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    ەۋروپادا ايەلدەردىڭ زەينەتاقىسى 30 پايىز تومەن

    استانا. قازاقپارات - ەۋرووداقتا ءار بەسىنشى زەينەتكەر جوقشىلىقتىڭ قامىتىن كيىپ ءجۇر. بۇل - دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ دەرەگى. قارت قۇرلىقتا ەر- ازاماتتارعا قاراعاندا ايەلدەردىڭ زەينەتاقىسى %30 تومەن.

    Еуропалық сот Италия жасаған «қауіпсіз елдер» тізіміне күмән келтірді
    Фото: Pixabay.com

    بۇعان نازىك جانداردىڭ بالا نەمەسە قارتتارعا كۇتىم جاساۋ ءۇشىن ءۇزىلىس الۋى، سونداي-اق ەرلەرگە قاراعاندا جالاقىسىنىڭ از بولۋى سەبەپ. «سوندىقتان ەۋروپادا ايەلدەردىڭ كەدەيلىك قامىتىن كيۋ قاۋپى %35 جوعارى»، - دەيدى ساراپشىلار.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار