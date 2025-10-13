19:56, 13 - قازان 2025 | GMT +5
ەۋروپادا ايەلدەردىڭ زەينەتاقىسى 30 پايىز تومەن
استانا. قازاقپارات - ەۋرووداقتا ءار بەسىنشى زەينەتكەر جوقشىلىقتىڭ قامىتىن كيىپ ءجۇر. بۇل - دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ دەرەگى. قارت قۇرلىقتا ەر- ازاماتتارعا قاراعاندا ايەلدەردىڭ زەينەتاقىسى %30 تومەن.
بۇعان نازىك جانداردىڭ بالا نەمەسە قارتتارعا كۇتىم جاساۋ ءۇشىن ءۇزىلىس الۋى، سونداي-اق ەرلەرگە قاراعاندا جالاقىسىنىڭ از بولۋى سەبەپ. «سوندىقتان ەۋروپادا ايەلدەردىڭ كەدەيلىك قامىتىن كيۋ قاۋپى %35 جوعارى»، - دەيدى ساراپشىلار.