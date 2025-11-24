ەۋروپاعا ۆيزا تالابىن جەڭىلدەتۋ جۇمىسى كۇن سايىن ءجۇرىپ جاتىر – ق ر س ءى م
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداقپەن ۆيزانى جەڭىلدەتۋ جۇمىسى كۇن سايىن ءجۇرىپ جاتىر. ول ءۇشىن ە و- نىڭ ءار مەملەكەتىمەن جەكە سويلەسۋ كەرەك. بۇل جايلى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ ءمالىم ەتتى.
- وتكەن جىلى ءبىز قازاقستان ەۋروپالىق وداقپەن ۆيزالىق رەجيمدى وڭايلاتۋ تۋرالى كەلىسسوزدەردى باستاعانىن حابارلاعان ەدىك. بۇل جۇمىس كۇندەلىكتى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ول ءۇشىن ەۋروپالىق وداقتىڭ ءار مەملەكەتىمەن جەكە سويلەسۋ كەرەك. جاقىندا ءبىزدىڭ دەلەگاتسيا گەرمانياعا بارىپ، نەمىس تاراپىمەن سويلەسىپ قايتتى. كەلەسى اپتادا ءبىزدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دەلەگاتسياسى تاعى ەۋروپاعا بارادى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بار، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك بار، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بار، ميگراتسيالىق ماسەلەلەر بار، ءبارى جان-جاقتى قارالۋى كەرەك. سوندىقتان بۇل ماسەلە 1-2 كۇن ەمەس، ءبىراز جىلدى قاجەت ەتەدى. ناقتى ۋاقىتىن ايتا المايمىز، ءبىراق تەزدەتۋگە تىرىسىپ جاتىرمىز، - دەدى ايبەك سمادياروۆ مينيسترلىكتە وتكەن بريفينگتە.
ايتا كەتەيىك، 1-جەلتوقساندا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ قازاقستان – ە و ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ XXII وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بريۋسسەلگە ساپارمەن بارادى.
وتىرىستا تاراپتار ەنەرگەتيكا، كولىك جانە لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ، ازاماتتىق اۆياتسيا، ۆيزالىق رەجيمدى وڭايلاتۋ، سونداي-اق اسا ماڭىزدى شيكىزات ماتەريالدارىن ءوندىرۋ مەن پايدالانۋدى تالقىلاماق.
بيىل قازاقستان مەن ەۋروپانىڭ كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم ورناتقانىنا 10 جىل تولادى. بۇل رەتتە قازاقستان - ۇيىمنىڭ «جاڭا بۋىن كەلىسىمىن» جاساعان ورتالىق ازياداعى العاشقى مەملەكەت.