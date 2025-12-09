ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ ەكىنشى راۋندى استانادا وتەدى
استانا. KAZINFORM - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ ەۋروپاعا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ العاشقى راۋندتى قالاي وتكەنىن ايتىپ بەردى.
بيىل 1-جەلتوقساندا ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ پەن ەۋروپالىق وداقتىڭ سىرتقى ىستەر جانە قاۋىپسىزدىك ساياساتى جونىندەگى جوعارى وكىلى كايا كاللاس توراعالىعىمەن قازاقستان - ەۋروپالىق وداق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ 22-وتىرىسى ءوتتى.
تاراپتار ەنەرگەتيكا، كولىك، لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ، ازاماتتىق اۆياتسيا، ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ جانە ستراتەگيالىق ماڭىزدى شيكىزاتتى ءوندىرۋ مەن پايدالانۋ سالاسىندا ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا مازمۇندى پىكىر الماستى. وتىرىس بارىسىندا ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ جونىندە كەلىسىمدەر بويىنشا كەلىسسوزدەردىڭ باستالعانى جاريالاندى.
بۇل قازاقستان مەن ە و اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى سەنىمدى كورسەتەتىن كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋدىڭ ون جىلدىعىمەن تۇسپا تۇس كەلگەن ماڭىزدى قادام.
كەلەسى كۇنى ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى الىبەك باقايەۆ پەن ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ميگراتسيا جانە ىشكى ىستەر جونىندەگى باس ديرەكتورات ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى يوحانەس لۋحنەر تەڭ توراعالىعىمەن رەسمي كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى راۋندى باستالدى. تاراپتار ءوز تاسىلەرىن تانىستىرىپ، نەگىزگى باعىتتاردى كەلىسىپ، زاماناۋي قۇقىقتىق بازا قالىپتاستىرۋعا دايىن ەكەندىگىن راستادى.
بۇل بازا ەكىجاقتى ساپارلاردى جەڭىلدەتۋگە، گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە جانە حالىقارالىق قاتىناستار اراسىنداعى جاقىنداستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالادى.
كەلىسسوزدەردىڭ كەلەسى راۋندى 2026-جىلى استانادا وتكىزىلەدى دەپ جوسپارلانعان.