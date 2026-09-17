ەۋروپاداعى ەڭ قارت ەر ادام ومىردەن ءوتتى
استانا. kazinform - يتاليانىڭ اۆيليانو قالاسىندا ەۋروپاداعى ەڭ قارت ەر ادام سانالاتىن ۆيتانتونيو لوۆاللو 112 جاسىندا قايتىس بولدى. ول 1914 -جىلى ناۋرىز ايىندا دۇنيەگە كەلگەن، دەپ حابارلايدى BILD.
لوۆاللو ۇزاق جىلدار بويى فەرمەر بولىپ جۇمىس ىستەگەن. ول قوي باعىپ، جۇزىمدىگىن كۇتكەن. ءتىپتى 100 جاستان اسقان شاعىندا دا جۇزىمدىگىندە جۇمىس ىستەۋدى جالعاستىرعان.
ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندە لوۆاللو مايداندا اسكەري قىزمەت اتقارىپ، 1943-1945 -جىلدارى نەمىس تۇتقىنىندا بولعان. ونىڭ 4 بالاسى بار. ال جۇبايى بىرنەشە جىل بۇرىن قايتىس بولعان.
لوۆاللو قايتىس بولعاننان كەيىن ەۋروپاداعى ەڭ قارت ەر ادام اتاعى 111 جاستاعى پورتۋگاليالىق جواكيم ۆارەلاعا ءوتتى. الايدا ەۋروپاداعى ەڭ قارت تۇرعىندار تىزىمىندە ول 32-ورىندا تۇر. ونىڭ الدىندا 31 ايەل بار.
تىزىمگە سايكەس، ەۋروپاداعى جانە الەمدەگى ەڭ قارت ادام - 117 جاستاعى بريتاندىق ەتەل كاتەرحەم.
ەسكە سالايىق، جاپونيادا 100 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى العاش رەت 100 مىڭنان استى.