ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى وزەن دۋنايدىڭ سۋ تارتىلىپ بارا جاتىر
استانا. قازاقپارات - ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى وزەندەردىڭ ءبىرى دۋناي تارتىلىپ بارادى. تولقىنى جاعانى ۇرىپ، ارناسىنان تاسىپ توگىلىپ جاتاتىن دۋنايدىڭ كەي تۇسى قازىر سيراقتان اسپايدى. ماجارستاننىڭ سۋ شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا كەيىنگى ءبىر اپتادا سۋ دەڭگەيى 130 سانتيمەترگە تومەندەگەن. بۇل بۇرىن-سوڭدى بولماعان جاعداي.
ماماندار مۇنى اپتاپ ىستىق پەن ۇزاققا سوزىلعان قۇرعاقشىلىقتىڭ سالدارى دەپ وتىر. سۋ ازايعاندىقتان كەمەلەر قايراڭداپ، ەكسكۋرسيالىق ساپارلار توقتاتىلدى. سونداي-اق كەيبىر اتوم ەلەكتر ستانسيالارىنىڭ جۇمىسى شەكتەلدى.
ءبىر زامانداردا سۋ تۇبىنە كەتكەن كەمەلەر قايراڭعا شىعىپ قالعان. ءتىپتى ەجەلگى مامونتتاردىڭ سۇيەگى كورىنىپ جاتىر. دۋناي اسىرەسە حورۆاتيا، رۋمىنيا، ماجارستان جانە سەربيا تۇسىندا تايازدانعان. سونىڭ سالدارىنان كەمەلەر قاتىناي الماي جاتىر. ۆەنگريا مەن رۋمىنيادا ا ە س-تەر جۇمىسىن توقتاتتى. 10 ەلدىڭ اۋماعىن باسىپ ءوتىپ، قارا تەڭىزگە قۇياتىن دۋنايدىڭ قازىرگى كۇيى وسى.
حورۆاتيادا سۋ دەڭگەيىنىڭ جاعادان شامادان تىس شەگىنۋى جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ۋايىمىنا اينالدى. ماسەلەن، وتكەن عاسىردىڭ 30- جىلدارى سۋعا كەتكەن كەمە قازىر وزەن بەتىندە كورىنىپ جاتىر. وزەن بۇرىن-سوڭدى بۇلايشا تارتىلعان ەمەس. ال، سۋ كولىگى 1937 -جىلى باتىپ كەتكەن. بۇل - ۆەنگرياعا تيەسىلى كەمە. «فۋلتون» دەپ اتالادى. نوۆي-ساد قالاسىنا جۇك تاسيتىن. سوڭعى ساپارى كەزىندە 50 ۆاگون كومىر اپارا جاتقان.
ۆەنگريادا دا دۋنايدىڭ تابانى كورىنە باستادى. كەي جەرىندە ادامدار جاياۋ ءجۇرىپ وتەتىن بولعان. بۋداپەشتە كوپىردىڭ استىنان ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان قالعان بىرنەشە اۆيابومبا شىقتى. ءارقايسىسىنىڭ سالماعى - 120 كەلى. تۇرعىندارعا قاۋىپ تونگەندىكتەن، ماماندار كوپىردىڭ اينالاسىن قورشاپ، زالالسىنداندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى.
ال بولگاريادا اۋىل تۇرعىنى بۇرىن دۋنايدىڭ تۇبىندە جاتقان مامونتتىڭ سۇيەگىن تاپتى. جەرگىلىكتى ارحەولوگتار: «ءتيىستى ساراپتاما جاساعاننان كەيىن، تومەنگى جاق سۇيەگى مەن ەكى ازۋ ءتىسىن جانە ءبىر قابىرعاسىن وڭىرلىك تاريحي مۋزەيگە تاپسىرامىز، - دەيدى.
سەربيادا دا بۇرىن-سوڭدى بولماعان ىستىق كۇن شەكەدەن وتەدى. وزەن سۋى جاعادان 20 مەترگە شەگىنىپ، جۇك كەمەلەرى تۇگىلى، قايىقتار دا قاتىناي الماي جاتىر. تابيعات جاناشىرلارى مۇنىڭ سوڭى ۇلكەن تابيعي اپاتقا اكەپ سوعۋى مۇمكىن، - دەيدى رانكو ميلوشيەۆ،
بالىقشى:
- قايىقتارىن وزەننىڭ ورتاسىنا شىعارىپ ۇلگەرگەندەر عانا قاتىناپ ءجۇر. جانارماي تيەگەن اناۋ جۇك كەمەسىنىڭ قوزعالا الماي تۇرعانىنا 1 جارىم ايداي بولدى. بيىل تۋريستىك ماۋسىم ەرتە اياقتالدى. كرۋيزدىك لاينەرلەر قالالارعا الىستان توقتاماسا، جاقىنداي المايدى.
رۋمىنيادا دۋنايدىڭ تارتىلۋىنان اتوم ەلەكتر ستانساسىنىڭ جۇمىسى ءىشىنارا توقتادى. ەكى رەاكتوردىڭ بىرەۋى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەي تۇر. ويتكەنى، وزەننىڭ سۋى جەتىسپەيدى. بۇل سالقىنداتۋ جۇيەسىن ىستەن شىعارۋى مۇمكىن. مۇنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن وسىنداي ساقتىق شاراسى قابىلدانعان. ال اپتاپ ىستىق ۇزاققا سوزىلسا، ەلدىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنا قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن، - دەيدى ماماندار.
وسىلايشا، دۋناي وزەنىندەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ كۇرت تومەندەۋى ەۋروپا ەلدەرىن الاڭداتىپ وتىر. رۋمىنيادا ەلەكتر ەنەرگياسى ءوندىرىسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى تامىز ايىنا توتەنشە جاعداي جاريالاندى. ال سەربيا بيلىگى دۋناي ارقىلى كەمە قاتىناسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. وزەن سۋالسا، مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ جۇمىسى ىركىلۋى مۇمكىن.
24.kz