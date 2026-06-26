ەۋروپاداعى اپتاپ ىستىق 50 جىل بۇرىن مۇمكىن ەمەس بولعان - زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - عالىمدار ەۋروپانى شارپىعان رەكوردتى ىستىق تولقىنىنىڭ سەبەبى - ادام ارەكەتىنەن تۋىنداعان كليماتتىڭ وزگەرۋىنەن بولعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى France 24.
World Weather Attribution عالىمدار توبى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ بۇل اپتاپ ىستىق 50 جىل بۇرىن «ءىس جۇزىندە مۇمكىن ەمەس» بولعانىن انىقتادى.
ولاردىڭ مالىمەتىنشە، 1976 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىنداعى ىستىق تولقىنى كۇندىز شامامەن 3,5 °C سالقىن بولعان.
ولار بۇگىندە جاھاندىق كليماتتىڭ جىلىنعانىن جانە وسىنداي اپتاپ ىستىق تولقىندارىنىڭ ىقتيمالدىعى ايتارلىقتاي وزگەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
پلانەتاداعى تەمپەراتۋرا كومىر، مۇناي جانە گازدىڭ جاعىلۋىنا بايلانىستى يندۋسترياعا دەيىنگى دەڭگەيمەن سالىستىرعاندا شامامەن 1,4 °C- قا ءوستى. عالىمدار بۇل ىستىق تولقىندارى سياقتى قاتتى اۋا رايى وقيعالارىن ءجيى جانە قارقىندى ەتىپ جاتقانىمەن جانە كليماتتىڭ وزگەرۋىنىڭ ەڭ اۋىر سالدارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جىلىنۋدى شەكتەۋ وتە ماڭىزدى ەكەنىن ايتادى.
ەۋروپا الەمدەگى ەڭ جىلدام جىلىناتىن قۇرلىق جانە وسى اپتادا ونداعان ميلليون ادام رەكورد جاڭارتقان اپتاپ ىستىق اسەرىن سەزىندى.
- ءبىزدىڭ تالداۋىمىز كورسەتكەندەي، اسا قاتتى اپتاپ ىستىق تولقىندارىنىڭ قارقىندىلىعى ءتىپتى تەز ارتىپ كەلەدى: مۇنداي وقيعالاردىڭ ىقتيمالدىعى 2003 -جىلدان بەرى ون ءتىپتى ءجۇز ەسە ارتتى، ال نەبارى 50 جىل بۇرىن ولار ءىس جۇزىندە مۇمكىن ەمەس ەدى. بۇعان كليماتتىڭ وزگەرۋى كىنالى، - دەلىنگەن زەرتتەۋدە.
زەرتتەۋ اۆتورلارى كليمات جىلىنۋىنىڭ تابيعي فازاسى سانالاتىن ەل-نينو اۋا رايى قۇبىلىسى «بۇل اپتاپ ىستىقتىڭ پايدا بولۋىندا ەشقانداي ءرول اتقارماعانىن» مالىمدەيدى.
زەرتتەۋدە تالدانعان 850-گە جۋىق ەۋروپالىق قالالاردىڭ شامامەن %45- ى ماۋسىم ايىندا جىلۋ رەكوردتارىن جاڭارتتى.
بۇعان دەيىن فرانسيا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى يادرولىق رەاكتورلارىنىڭ جۇمىسىن توقتاتقان بولاتىن