ەۋروپا مەن تۇركيادان اكەلىنەدى: الماتىدا قاشان جەرگىلىكتى اعاشتار وتىرعىزىلا باستايدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جىل سايىن 1 ميلليوننان كوشەتكە سۇرانىس بار.
الماتىنى گۇلگە كومكەرىلىپ، جاسىل جەلەگى جايقالعان كوشەلەرسىز ەلەستەتۋ مۇمكىن ەمەس. قالا اۋماعىن اباتتاندىرىپ، كوركەيتۋ ءۇشىن جىل سايىن مىڭداعان كوشەت وتىرعىزىلادى. ءبىراق ىشكى سۇرانىستى وتاندىق شارۋاشىلىقتار تولىق قامتاماسىز ەتە الماي وتىر. سوندىقتان الماتى اكىمدىگى ءتالىمباق قۇرۋ ماسەلەسىن قولعا العان.
- قازىرگى تاڭدا الماتىدا ارنايى ءتالىمباقتىڭ بولماۋى سىرتقى جەتكىزۋشىلەرگە تاۋەلدىلىكتى كۇشەيتىپ، كوشەتتەردىڭ باعاسى مەن جەرسىنۋ ساپاسىنا اسەر ەتىپ وتىر. سوندىقتان وزىندىك ءتالىمباق بازاسىن قالىپتاستىرۋ كوگالداندىرۋ سالاسىن تۇراقتاندىرىپ، قالالىق ورتانىڭ ساپاسىن ارتتىرۋداعى ماڭىزدى ستراتەگيالىق قادام، — دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى قالاسىنىڭ ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسى بيىل مەگاپوليستە وتىرعىزىلعان ءىرى كوشەتتەر ەۋروپا ەلدەرىنەن جانە تۇركيانىڭ پيتومنيكتەرىنەن جەتكىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى. ال شاعىن كوشەتتەر مەن ساندىك بۇتالاردىڭ نەگىزگى بولىگى ەلدەگى جەرگىلىكتى پيتومنيكتەردە وسىرىلگەن.
- ال قالانى ماۋسىمدىق گۇلدەندىرۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن گۇلدەردىڭ ءبىر بولىگى تۇركيا پيتومنيكتەرىنەن جەتكىزىلسە، قالعان بولىگى جەرگىلىكتى پيتومنيكتەردە ءوسىرىلىپ، الماتى قالاسىن كوگالداندىرۋ جۇمىستارى بارىسىندا پايدالانىلىپ جاتىر، - دەپ جاۋاپ بەردى ۆەدومستۆودان.
ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى الماتىدا تۇراقتى قالالىق ءتالىمباق قۇرۋ جوباسى ءالى دە تالقىلاۋ كەزەڭىندە. جوبانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ينۆەستورلار مەن دەمەۋشىلىك رەسۋرستاردى تارتۋ باعىتىندا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- بولاشاق ءتالىمباقتا الماتى قالاسىنىڭ كليماتتىق جاعدايىنا بەيىمدەلگەن جاپىراقتى جانە قىلقان جاپىراقتى اعاشتار، ساندىك بۇتالار مەن كوپجىلدىق گۇلدەر ءوسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل قالانى بۇتا جانە كوشەتتەرمەن قامتاماسىز ەتۋگە، سىرتقى جەتكىزۋشىلەرگە تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا جانە جاسىل جەلەكتەردى كەزەڭ- كەزەڭىمەن جاڭارتۋ جۇمىستارىن ءتيىمدى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى جوبانى قارجىلاندىرۋ ءۇشىن ءارتۇرلى تەتىكتەر قاراستىرىلىپ جاتقانىن، ونىڭ ىشىندە ينۆەستورلار مەن دەمەۋشىلىك قاراجات تارتۋ ماسەلەسى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بىلتىر مەگاپوليستە شامامەن 370 مىڭ بۇتا جانە 5 مىڭنان استام ءىرى كولەمدى اعاش وتىرعىزىلدى. ال بيىل ولاردىڭ سانى ايتارلىقتاي كوبەيمەك. 2026 -جىلعى جوسپار بويىنشا 500000 بۇتا مەن 7200 ءىرى اعاش ەگىلۋى ءتيىس. ودان بولەك كەسىلگەن اعاشتاردىڭ ورنىنا 40 مىڭ كوشەت وتىرعىزۋ جوسپارلانعان.
بۇعان دەيىن الماتىنىڭ مەدەۋ اۋدانىندا كوشەدەگى اعاشتاردى زاڭسىز كەسۋ دەرەگى انىقتالدى.