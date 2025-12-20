15:20, 20 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ەۋروپا رەسەي گازىنان باس تارتادى
استانا. قازاقپارات - كارى قۇرلىق رەسەي گازىنان تولىق باس تارتادى. ەۋروپالىق پارلامەنت ءتيىستى زاڭ جوباسىن قابىلدادى. 500 دەپۋتات قولداپ، 120-سى قارسى داۋىس بەردى.
قۇجاتتى جاڭا جىلدىڭ باسىندا ەۋرو وداق مينيسترلەرى رەسمي ماقۇلداۋى قاجەت. ازىرگە ۆەنگريا مەن سلوۆاكيا عانا قارسىلىق تانىتىپ وتىر. كەلىسىمگە سايكەس، ەۋرو وداق رەسەيدىڭ سۇيىتىلعان تابيعي گازىن يمپورتتاۋدى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن، ال قۇبىر ارقىلى جەتكىزىلەتىن گازدى 2027 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنىڭ اياعىنا دەيىن توقتاتادى. قازان ايىنداعى جاعداي بويىنشا رەسەيدىڭ ەۋرو وداققا گاز يمپورتى %12- عا دەيىن ازايعان. ال ۋكراينامەن سوعىس باستالماي تۇرىپ بۇل كورسەتكىش %45 دەڭگەيىندە بولاتىن. قازىر رەسەيدەن گازدى ۆەنگريا، فرانسيا، بەلگيا ساتىپ الادى.
24.kz