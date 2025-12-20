ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:20, 20 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەۋروپا رەسەي گازىنان باس تارتادى

    استانا. قازاقپارات - كارى قۇرلىق رەسەي گازىنان تولىق باس تارتادى. ەۋروپالىق پارلامەنت ءتيىستى زاڭ جوباسىن قابىلدادى. 500 دەپۋتات قولداپ، 120-سى قارسى داۋىس بەردى.

    Импорттың төмендеуінен Өзбекстандағы газ құю станцияларының жұмысына шектеу енгізілді
    Фото: Pexels

     قۇجاتتى جاڭا جىلدىڭ باسىندا ەۋرو وداق مينيسترلەرى رەسمي ماقۇلداۋى قاجەت. ازىرگە ۆەنگريا مەن سلوۆاكيا عانا قارسىلىق تانىتىپ وتىر. كەلىسىمگە سايكەس، ەۋرو وداق رەسەيدىڭ سۇيىتىلعان تابيعي گازىن يمپورتتاۋدى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن، ال قۇبىر ارقىلى جەتكىزىلەتىن گازدى 2027 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنىڭ اياعىنا دەيىن توقتاتادى. قازان ايىنداعى جاعداي بويىنشا رەسەيدىڭ ەۋرو وداققا گاز يمپورتى %12- عا دەيىن ازايعان. ال ۋكراينامەن سوعىس باستالماي تۇرىپ بۇل كورسەتكىش %45 دەڭگەيىندە بولاتىن. قازىر رەسەيدەن گازدى ۆەنگريا، فرانسيا، بەلگيا ساتىپ الادى.

    24.kz 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار