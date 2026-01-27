ق ز
    ەۋروپا رەسەي گازىنان باس تارتادى

    استانا. قازاقپارات - ەۋرو وداق كەڭەسى رەسەيدىڭ تابيعي گازىن يمپورتتاۋدى توقتاتۋ تۋرالى قۇجاتتى رەسمي تۇردە بەكىتتى. 

    ەندى بۇل ەلدەن سۇيىلتىلعان گازدى تاسىمالداۋ 2027 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ شەكتەلەدى. ال قۇبىر بويىنشا گاز تاسىمالداۋعا 2027 -جىلدىڭ 30- قىركۇيەگىنەن باستاپ تولىق تىيىم سالىنادى. ەندى ەۋروپا ەلدەرى گاز يمپورتىن تەكسەرۋگە مىندەتتى.

     مەملەكەتتەر 2026 -جىلدىڭ ناۋرىزىنا دەيىن جەتكىزىلىمدەردى ءارتاراپتاندىرۋ بويىنشا ۇلتتىق جوسپار ۇسىنۋ كەرەك. ەرەجەنى بۇزعاندارعا ءىرى ايىپپۇل قاراستىرىلعان. قاجەت بولعان جاعدايدا ەۋروكوميسسيا تىيىمدى ۋاقىتشا توقتاتا الادى. بۇل شەشىمگە سلوۆاكيا مەن ۆەنگريا قارسىلىق ءبىلدىرىپ وتىر.

