ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:43, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەۋروپا گرەنلاندياعا اسكەر جىبەرۋى مۇمكىن

    استانا. قازاقپارات -  ۇلى بريتانيا ەۋروپالىق وداقتاستارمەن اركتيكانى قورعاۋ ماقساتىندا گرەنلاندياعا اسكەر ورنالاستىرۋ تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋدى باستادى.

    Гренландия
    Фото: bruegel.org

     بۇل تۋرالى The Telegraph گازەتى حابارلادى. اسكەري قولباسشىلىق ارال اۋماعىندا ناتو ميسسياسىنىڭ جوسپارىن ءتۇزىپ جاتىر. گرەنلانديانى ساربازداربەن، اسكەري كەمەلەرمەن جانە ۇشاقتارمەن قامتاماسىز ەتۋى مۇمكىن. ەۋروپا كوشباسشىلارى كارى قۇرلىق ەلدەرى ارالدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتسە، ترامپ رايىنان قايتادى دەپ ۇمىتتەنەدى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار