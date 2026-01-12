20:43, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەۋروپا گرەنلاندياعا اسكەر جىبەرۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانيا ەۋروپالىق وداقتاستارمەن اركتيكانى قورعاۋ ماقساتىندا گرەنلاندياعا اسكەر ورنالاستىرۋ تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋدى باستادى.
بۇل تۋرالى The Telegraph گازەتى حابارلادى. اسكەري قولباسشىلىق ارال اۋماعىندا ناتو ميسسياسىنىڭ جوسپارىن ءتۇزىپ جاتىر. گرەنلانديانى ساربازداربەن، اسكەري كەمەلەرمەن جانە ۇشاقتارمەن قامتاماسىز ەتۋى مۇمكىن. ەۋروپا كوشباسشىلارى كارى قۇرلىق ەلدەرى ارالدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتسە، ترامپ رايىنان قايتادى دەپ ۇمىتتەنەدى.