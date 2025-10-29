ەۋروپا اۆتو ءوندىرىسى توقتاي ما؟
استانا. قازاقپارات - ەۋروپاداعى كولىك شىعارۋشى الپاۋىت كومپانيالار ءوندىرىس توقتاپ قالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. تاياۋدا قىتاي ۇكىمەتى چيپ ءوندىرۋشى «Nexperia» كومپانياسىنىڭ كەي ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا شەكتەۋ قويدى. سالدارىنان ەۋروپاعا جەتكىزۋ تىزبەكتەرى ءۇزىلىپ، كولىك نارىعىنا اسەر ەتىپ وتىر.
ميكروچيپ جاساقتاۋدا كوشباسشى سانالاتىن «Nexperia» - نى 2018 -جىلى قىتايلىق Wingtech Technology كورپوراتسياسى ساتىپ العان ەدى. بيىل قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا نيدەرلاند ۇكىمەتى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك زاڭىنا سۇيەنىپ، Nexperia-نىڭ قىزمەتىنە ۋاقىتشا باقىلاۋ ورناتتى. ولار تەحنولوگيالاردىڭ قىتايعا بەرىلۋىنەن قاۋىپتەنگەن. بۇعان جاۋاپ رەتىندە قىتاي بيلىگى كومپانيانىڭ قىتايلىق بولىمشەلەرى شىعاراتىن كەي كومپونەنتتەردىڭ ەكسپورتىن شەكتەدى. ەۋروپا اۆتونارىعىنداعى چيپ تاپشىلىعى وسىدان پايدا بولدى.
بۇگىندە Volkswagen مەن BMW سىندى ءىرى كومپانيالار كولىك شىعارۋعا قاجەتتى چيپتەر قورىنىڭ قانشا ۋاقىتقا جەتەتىنىن ناقتى ايتا الماي وتىر. ءبىراق قازىردىڭ وزىندە ولار بالاما جەتكىزۋشى كوزىن ىزدەۋدە. كاسىپورىن وكىلدەرى پاندەميا كەزىندەگى چيپ تاپشىلىعى قايتالانۋى مۇمكىن دەيدى.
بەاتريكس كايم، «Car» كومپانياسىنىڭ قىتايداعى بيزنەس پەن جوبالار جونىندەگى ديرەكتورى:
- Nexperia چيپتەرى ەۋروپاداعى بارلىق ءىرى اۆتووندىرۋشىلەرگە جەتكىزىلەدى. بۇل ميكروسحەمالاردىڭ قۇرىلىمى كۇردەلى ەمەس، ءبىراق ونسىز كولىك قۇراستىرۋ مۇمكىن ەمەس. قازىر كولىك شىعاراتىن زاۋىتتاردىڭ جۇمىسى توقتاۋ قاۋپىندە.
اۆتوكومپانيالار مۇنداي چيپتەردى ادەتتە ءبىر-ەكى ايعا جەتەتىن كولەمدە عانا ساتىپ الادى، ويتكەنى قويمادا ارتىق ساقتاۋ شىعىندى. سوندىقتان كەز كەلگەن كىدىرىس ءوندىرىستىڭ تۇرالاۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. ال بالاما جەتكىزۋشىگە كوشۋ وڭاي ەمەس. كولىكتىڭ ءار بولشەگى جەكە سەرتيفيكاتتاۋدان وتەدى، ءبىر كومپونەنتتى اۋىستىرۋدىڭ ءوزى اپتالار، كەيدە ايلار الادى. ونىڭ ۇستىنە جاڭا وندىرۋشىلەرگە شيكىزات تابۋ، ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋ، باعا بەلگىلەۋ سياقتى ماسەلەلەردى شەشۋگە دە ۋاقىت كەرەك.
- ەۋروپا ەلدەرىنىڭ ۇكىمەتتەرى قىتايمەن تىكەلەي كەلىسسوز جۇرگىزۋى ءتيىس. بۇل ماسەلە تەك ساياسي جانە ديپلوماتيالىق جولمەن شەشىلەدى. ايتپەسە سوققى بۇكىل ونەركاسىپكە تيەدى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جاعداي جاقىن ارادا رەتتەلمەسە، بۇل تەك اۆتو ءوندىرىس ەمەس، جالپى ەۋروپالىق ونەركاسىپ پەن ەلەكترونيكا سالاسىنا دا اسەر ەتەدى. نارىقتا كولىك ازايىپ، باعاسىنىڭ شارىقتاپ كەتۋى دە عاجاپ ەمەس.
24.kz