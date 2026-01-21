ەۋروپا ا ق ش- تىڭ گرەنلاندياعا قاتىستى تالاپتارىنا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن مەن فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرون داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمدا ءسوز سويلەدى. ولار ا ق ش- تىڭ گرەنلاندياعا قاتىستى سوڭعى تالاپتارىنا تۇسىنىكتەمە بەردى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمدا دونالد ترامپ سارسەنبى كۇنى، ياعني بۇگىن ءسوز سويلەيدى. جيىندا اق ءۇي باسشىسى ءالى جاق اشپاسا دا، ونىڭ گرەنلانديانى ا ق ش- تىڭ باقىلاۋىنا بەرۋ تۋرالى تالابى فورۋمنىڭ اشىلۋىنىڭ باستى تاقىرىبىنا اينالىپ ۇلگەردى.
ترامپ جانجالعا بايلانىستى باج سالىعىن سالۋعا نيەتتى ە و جانە باسقا ەۋروپالىق ەلدەر ءالى دە وزدەرىنىڭ جاۋاپتارىنىڭ كۇشىن انىقتاۋعا تىرىسىپ جاتىر.
سەيسەنبى كۇنى بارلىق نازار فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرون مەن ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەندە بولدى.
ماكرون ءوز سوزىندە فرانسيا عىلىمدى قاستاندىق تەوريالارىنان، زاڭ ۇستەمدىگىنەن - كۇش ۇستەمدىگىنەن، ديالوگتان - قاۋىپتەردەن ارتىق كورەتىنىن اتاپ ءوتتى. ول حالىقارالىق قۇقىقتان جاھاندىق باس تارتۋعا جانە يمپەريالىق امبيتسيالارعا قايتا ورالۋعا قارسى ەكەنىن ەسكەرتتى.
- الەم حالىقارالىق قۇقىق بۇزىلاتىن جانە جالعىز زاڭ كۇشتىلەردىڭ زاڭى بولىپ كورىنەتىن ەرەجەسىز الەمگە اۋىسۋدى باستان كەشىرىپ جاتىر. «جاڭا وتارشىلدىقتى» قابىلداۋ ماعىناسىز، - دەپ اشىق ايتتى فرانسيا پرەزيدەنتى.
سونداي-اق فورۋمعا قاتىسۋشىلار ماكروننىڭ كۇننەن قورعايتىن كوزىلدىرىك كيگەنىن بايقاپ، بۇل ونىڭ كورۋ قابىلەتىنىڭ ناشارلىعىنا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ەۋروپانىڭ امەريكالىق تاريفتەرگە جاۋابىن «باتىل جانە ورىندى» دەپ جاريالادى.
بۇعان دەيىن ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ا ق ش- تىڭ قوقان-لوققىلارىن، اسىرەسە، وداقتاستار اراسىندا «قاتەلىك» دەپ اتاعان بولاتىن. مۇنداي ارەكەتتەر ترانس اتلانتيكالىق قارىم-قاتىناستاردى تومەندەۋ سپيرالىنە ءتۇسىرىپ جىبەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، ترامپتى ودان ساقتاندىرعان ەدى.
- ءبىزدىڭ جاۋابىمىز باتىل، بىرىككەن جانە ورىندى بولادى، - دەدى ول ە و- نىڭ ىقتيمال قارسى شارالارى تۋرالى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، دونالد ترامپ دانياعا تيەسىلى گرەنلاندياعا كەز كەلگەن ادىسپەن باقىلاۋ ورناتۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەگەن. ا ق ش پرەزيدەنتى بۇعان سەبەپ رەتىندە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مۇددەلەرىن العا تارتادى.
وتكەن دەمالىس كۇندەرى ترامپ ءوز تالاپتارىن ورىنداۋدان باس تارتقانى ءۇشىن ەۋروپانىڭ 8 ەلىنەن، سونىڭ ىشىندە گەرمانيادان كەلەتىن تاۋارلارعا جاڭا باج سالىعىن جاريالادى. سونداي-اق اق ءۇي باسشىسى ماكرون جانە ريۋتتەمەن اراداعى جەكە جازبالارىن جاريالادى.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا