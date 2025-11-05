ەۋرو وداققا ءتورت جاڭا مەملەكەت كىرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداقتىڭ سىرتقى ىستەر جانە قاۋىپسىزدىك ساياساتى جونىندەگى جوعارعى وكىلى كايا كاللاس سەيسەنبى كۇنى 2030 -جىلعا دەيىن ە و- عا جاڭا مەملەكەتتەردى قابىلداۋ «رەاليستىك ماقسات» ەكەنىن مالىمدەدى.
- ەگەر ءبىز الەمدىك ارەنادا مىقتى ويىنشى بولعىمىز كەلسە، ەۋروپالىق وداقتىڭ كەڭەيگەنى ابزال. بۇل - ءبىزدىڭ ورتاق مۇددەمىزگە ساي جانە قاۋىپسىزدىك، تۇراقتىلىق پەن ەكونوميكالىق دامۋ تۇرعىسىنان ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيتسيا، - دەدى كايا كاللاس ە و- نىڭ كەڭەيۋ تۋرالى ەسەبىنە ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن قاتار ول جاڭا ەلدەردى قابىلداۋ پروتسەسى ء«ادىل، قاتاڭ جانە ناقتى جەتىستىكتەرگە نەگىزدەلەتىنىن» اتاپ ءوتتى.
كاللاس اتاپ وتكەندەي، ە و قۇرامىنا ەنۋگە ءوتىنىش بەرگەن ەلدەردىڭ باعالاۋ ناتيجەلەرى چەرنوگوريا، البانيا، ۋكراينا جانە مولدوۆا ءۇشىن «نەگىزىنەن وڭ» بولعان. ال سەربيا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، كوسوۆو، تۇركيا مەن سولتۇستىك ماكەدونيانىڭ مۇمكىندىكتەرى ءالى دە بەلگىسىز. ال گرۋزيانىڭ جاعدايى - «كوڭىل كونشىتپەيدى».
وسىلايشا، 2030 -جىلعا قاراي ەۋروپالىق وداقتىڭ قۇرامىنا جاڭا مەملەكەتتەر - البانيا، مولدوۆا، ۋكراينا جانە چەرنوگوريا قوسىلۋى مۇمكىن. بۇگىندە قاۋىمداستىققا كىرۋگە نيەتتى توعىز مەملەكەت بار. تۇركيا رۇقساتتى 25 جىلدان استام ۋاقىت كۇتىپ كەلەدى، سەربيا دا 10 جىل بويى كەزەكتە تۇر. وداقتىڭ كەڭەيۋى بارلىق مۇشە مەملەكەتتەردىڭ كەلىسىمى مەن ەكونوميكا، سوت جۇيەسى جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى باعىتتاردا اۋقىمدى رەفورمالاردى تالاپ ەتەدى.
ەۋروكوميسسيا ەۋروپالىق وداققا قابىلداناتىن جاڭا ەلدەر ءۇشىن سىناق مەرزىمى جۇيەسىنە كوشۋدى ۇسىندى. باستاما مەملەكەتتەردىڭ شەكتەۋلى قۇقىقتارمەن مۇشە بولاتىنىن بىلدىرەدى. بۇل تۋرالى ە و- نىڭ كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسارى مارتا كوس مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BELTA.
- ەۋروپالىق وداقتىڭ جاڭا مۇشەلەرى بىرنەشە جىلعا سىناق مەرزىمى شارتتارىمەن قابىلدانۋى مۇمكىن، - دەپ جازدى كوميسسار X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى كەزەڭدە ولاردىڭ قۇقىقتارى شەكتەلۋى مۇمكىن، ءتىپتى ە و تالاپتارىنىڭ بارلىعىنا ساي كەلمەسە، قاۋىمداستىقتان شىعارىلادى.
سونداي-اق مارتا كوس ەۋروكوميسسيا «ە و- نىڭ قۇقىق ۇستەمدىگى ستاندارتتارىن بۇزعان جاعدايدا جاڭا مۇشەلەردىڭ قۇقىقتارىن توقتاتا تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا ەرەجەلەر» ازىرلەپ جاتقانىن راستادى.
Financial Times گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەۋروپانىڭ بىرنەشە استاناسى ۋكراينا، مولدوۆا جانە باتىس بالقان ەلدەرىن ە و- عا قابىلداۋعا قارسى. ولار بۇل ەلدەر ەۋرو وداققا قوسىلعان كەزدە دەموكراتيا، ب ا ق ەركىندىگى جانە سوتتاردىڭ تاۋەلسىزدىگى جونىندەگى ە و نورمالارىن السىرەتەدى دەپ قاۋىپتەنەدى.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا