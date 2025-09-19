21:28, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ەۋرو وداق رەسەي مۇنايىنان باس تارتادى
استانا. قازاقپارات- ەۋروپالىق كوميسسيا رەسەيدىڭ مۇنايى مەن گازىنان باس تارتۋ ماسەلەسىن جەدەلدەتەدى، دەپ حابارلايدى 24kz.
كوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن بۇل شەشىمدى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى بايلانىسقاننان كەيىن مالىمدەدى. قازىر ەۋرو وداق جاڭا سانكسيالار پاكەتىن دايىنداپ جاتىر. وندا كريپتوۆاليۋتا، بانك جانە ەنەرگەتيكا سالالارى قامتىلماق. بۇعان دەيىن رەسەي مۇنايىنان 2028 -جىلعا دەيىن باس تارتۋ جوسپارلانعان ەدى، ءبىراق ا ق ش بۇل ارەكەتتى جىلدامداتۋدى تالاپ ەتكەن.