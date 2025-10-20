20:56, 20 - قازان 2025 | GMT +5
ەۋرو وداق رەسەي گازىنا شۇيلىكتى
استانا. قازاقپارات - ەۋرووداق كەڭەسى ءوز اۋماعى ارقىلى رەسەي گازىن تاسىمالداۋعا تىيىم سالدى. ەرەجە كەلەر جىلدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ال قولدانىستاعى كەلىسىمشارتتار بىرتىندەپ توقتاتىلادى.
ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى ءۇش جىلدا ەۋروپا يمپورتىنداعى رەسەي گازىنىڭ ۇلەسى ەكى ەسەدەن استام قىسقاردى. جاڭا شەكتەۋلەردىڭ ناتيجەسىندە رەسەي 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ەۋروپالىق ەنەرگەتيكالىق نارىققا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنەن تولىقتاي ايىرىلۋى مۇمكىن.
