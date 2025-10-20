ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:56, 20 - قازان 2025 | GMT +5

    ەۋرو وداق رەسەي گازىنا شۇيلىكتى

    استانا. قازاقپارات - ەۋرووداق كەڭەسى ءوز اۋماعى ارقىلى رەسەي گازىن تاسىمالداۋعا تىيىم سالدى. ەرەجە كەلەر جىلدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ال قولدانىستاعى كەلىسىمشارتتار بىرتىندەپ توقتاتىلادى.

    Газ пришел, но не для всех: как идет газификация Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

     ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى ءۇش جىلدا ەۋروپا يمپورتىنداعى رەسەي گازىنىڭ ۇلەسى ەكى ەسەدەن استام قىسقاردى. جاڭا شەكتەۋلەردىڭ ناتيجەسىندە رەسەي 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ەۋروپالىق ەنەرگەتيكالىق نارىققا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنەن تولىقتاي ايىرىلۋى مۇمكىن.

     24.kz 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار