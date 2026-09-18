ەۋرو وداق قازاقستان ارقىلى وتەتىن ترانسكاسپي ءدالىزىن دامىتۋعا قارجى سالماق
استانا. قازاقپارات - «قارت قۇرلىققا تونەتىن قاۋىپ-قاتەرلەرگە قارسى تۇرۋ ءۇشىن ەۋروپالىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن قۇرۋ قاجەت». ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ستراسبۋرگتە وسىنداي ۇسىنىس جاسادى.
ەۋروپارلامەنت دەپۋتاتتارى الدىندا وداقتىڭ بولاشاعىنا قاتىستى بايانداما جاساعان ءتوراعا قورعانىستى، ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە باسىمدىق بەرۋ قاجەتتىگىن ايتتى. ەۋرووداق ەنەرگيانىڭ بالامالى كوزدەرىن دامىتۋ ارقىلى قازبا وتىن يمپورتىنا جۇمسايتىن شىعىندى جىلىنا 260 ميلليارد ەۋروعا قىسقارتپاق.
كوميسسيا ءتوراعاسى ەكونوميكانى، سىرتقى شەكارالاردى نىعايتۋ، ۋكراينانى قولداۋ، كليماتتىق وزگەرىستەرگە بەيىمدەلۋ، جاساندى ينتەلەكتىنى دامىتۋعا باعىتتالعان جوسپارلارىمەن ءبولىستى. ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ماڭىزدى شيكىزات بويىنشا ەۋروپالىق كورپوراتسيا قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى. ورتا دالىزبەن قىتايدان قازاقستان ارقىلى ەۋروپاعا جۇك تاسىمالداۋدى كۇشەيتۋ دە وزەكتى ماسەلە. ەۋرووداق وسى ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك ءدالىزىن جەتىلدىرۋگە كۇش سالماق.
ۋرسۋلا فون دەر ليايەن، ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى:
بۇگىن مەن كولىك بايلانىسىن دامىتۋ بويىنشا جاڭا حالىقارالىق جوبانىڭ ىسكە قوسىلعانىن جاريالايمىن. ول وڭتۇستىك كاۆكاز بەن ورتالىق ازيانى ەۋروپا نارىعىمەن تىكەلەي بايلانىستىراتىن «ورتا ءدالىز» دەپ اتالاتىن جوبا. «Global Gateway» باستاماسى اياسىندا ءبىز 12 ميلليارد ەۋروعا دەيىن مەملەكەتتىك جانە جەكە ينۆەستيتسيالار تارتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ماقساتىمىز - 2030 -جىلعا قاراي باعىتتاردى ءارتاراپتاندىرۋ، ساۋدا كولەمىن ءۇش ەسەگە ارتتىرۋ جانە جۇك تاسىمالداۋ ۋاقىتىن ەداۋىر قىسقارتۋ.