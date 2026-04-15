ەرتىس وزەنىنىڭ ەكوجۇيەسىن ساقتاۋ ءۇشىن 6,3 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى اباي وبلىسى اۋماعىنداعى ءشۇلبى سۋ قويماسىنان ەرتىس وزەنى باسسەينىنىڭ ەكوجۇيەسىن قولداۋ جانە ساقتاۋ ءۇشىن قورشاعان ورتانى قورعاۋ ماقساتىنداعى سۋ جىبەرۋ جۇمىستارىن باستادى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جالپى العاندا سۋ قويماسىنان 6,3 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ جىبەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سۋ جىبەرۋ جۇمىستارى 4-مامىرعا دەيىن جالعاسادى. نەگىزگى كەزەڭى 30-ساۋىرگە دەيىن وتەدى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا سۋ جىبەرۋ كولەمى سەكۋندىنا 2000-3500 تەكشە مەتر. ەڭ جوعارى كولەم سەكۋندىنا 3500 تەكشە مەتر بولادى. بۇل كولەم 10 تاۋلىك بويى جىبەرىلەدى.
سۋ جىبەرۋ باستالعانعا دەيىن ءشۇلبى سۋ قويماسىنان تومەن ورنالاسقان وزەن ارناسىندا دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
- تابيعات قورعاۋ ماقساتىنداعى سۋ جىبەرۋ جىل سايىن جۇرگىزىلەدى. بۇل شارالار بالىقتاردىڭ ۋىلدىرىق شاشۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋ، جايىلما جەرلەردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە پاۆلودار وبلىسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءۇشىن مال ازىعىن ءوندىرۋدى قولداۋ ماقساتىندا قاجەت، - دەدى ەرتىس باسسەيندىك سۋ ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى مەدەت جادىگەر ۇلى.
