ەرتىس ورمانىنا تۇلكىلەر قايتا ورالىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - بۇدان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن ەرەكشە قورعالاتىن قاراعاي القاپتارىندا تۇلكىلەر جوعالىپ كەتكەن. ءتۇز تاعىسىنىڭ قايتا ورالۋى ەكوجۇيەدە قولايلى جاعدايلار قالىپتاسىپ وتىرعانىن بىلدىرەدى.
«ەرتىس ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىندا عىلىم ءبولىمىنىڭ مامانى ورمانداعى وتە ساق جانۋار - تۇلكىنى فوتوعا ءتۇسىرىپ الدى.
- رەزەرۆات اۋماعىندا تۇلكىنىڭ پايدا بولۋى - ەكوجۇيەنىڭ قولايلى جاعدايىنىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى. بۇل جىرتقىشتار كەمىرگىشتەردىڭ سانىن رەتتەپ، تابيعي تەپە- تەڭدىكتى ساقتاۋدا ەرەكشە ءرول اتقارادى، - دەپ حابارلادى رەزەرۆاتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
تۇلكى - ەڭ اقىلدى ءارى بەيىمدەلگىش جىرتقىشتاردىڭ ءبىرى. وتە جاقسى دامىعان ەستۋ قابىلەتىنىڭ ارقاسىندا ول قار استىنداعى بولماشى سىبدىردىڭ ءوزىن اڭعارىپ، جەمتىگىنىڭ ورنىن ءدال انىقتاي الادى. قىستا ونىڭ قالىڭ ءجۇنى بۇرىنعىدان دا ۇلپىلدەپ، تىعىز بولا ءتۇسىپ، قاقاعان ايازدان سەنىمدى قورعايدى.
ماماندار «ەرتىس ورمانىنىڭ» جابايى تابيعاتىنىڭ سونشالىقتى باي ءارى الۋان ءتۇرلى ەكەنىن، وعان تۇرعىندار ۇقىپپەن، جاناشىرلىقپەن قاراۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتادى.
بۇعان دەيىن ەرتىس ورمانى اۋماعىندا جوڭعار اتجالمانى كوزگە تۇسكەن ەدى.
اۆتور
مۇرات اياعان