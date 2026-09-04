ەرتىس ورمانىندا سارعىلت قۇندىز ءشوپ قايتا گۇلدەپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - اتالعان وسىمدىكتىڭ ءبىر ماۋسىمدا ەكىنشى مارتە گۇلدەۋى ەرەكشە فەنولوگيالىق قۇبىلىس رەتىندە سانالادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وعان تەمپەراتۋرالىق رەجيم مەن وزگە دە مەتەورولوگيالىق جاعدايلاردىڭ جيىنتىعى اسەر ەتكەن.
تامىز ايىنىڭ ءۇشىنشى ونكۇندىگى مەن قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا «ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتى اۋماعىندا قۇندىز ءشوپتىڭ (Pulsatilla patens) قايتالاي گۇلدەگەنى بايقالدى.
— گۇلدىڭ مۇنداي ءتۇرى كۇن سالقىنداعانىنا قاراماستان كەش گۇلدەۋى ەرەكشە فەنولوگيالىق قۇبىلىس. ونىڭ قايتادان بۇرشىك جارۋىنا قالىپتاسقان تابيعي- كليماتتىق فاكتورلاردىڭ ۇيلەسىمى ىقپال ەتۋى مۇمكىن. اتاپ ايتقاندا، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تاۋلىكتىك ەداۋىر اۋىتقۋى بايقالدى: تۇنگى ۋاقىتتا تەمپەراتۋرا 5+…7+ °C- قا دەيىن تومەندەگەنىمەن، كۇندىزگى جاعدايلار قولايلىراق بولدى، - دەپ حابارلادى رەزەرۆاتتان.
تەمپەراتۋرالىق رەجيم مەن باسقا دا مەتەورولوگيالىق جاعدايلاردىڭ جيىنتىعى جەكەلەگەن وسىمدىكتەردىڭ گەنەراتيۆتىك دامۋىنىڭ قايتا باستالۋىنا ىقپال ەتكەن فاكتور بولۋى ىقتيمال. الايدا قايتالاما گۇلدەۋدىڭ تىكەلەي سەبەبىن انىقتاۋ ءۇشىن ءارى قاراي فەنولوگيالىق باقىلاۋلار جۇرگىزىپ، ولاردىڭ ناتيجەلەرىن مەتەورولوگيالىق دەرەكتەرمەن سالىستىرۋ قاجەت دەيدى ماماندار.
بۇل باقىلاۋ Pulsatilla patens ءتۇرىنىڭ فەنولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرىن مونيتورينگىلەۋ جانە ونىڭ وزگەرىپ وتىرعان تابيعي- كليماتتىق جاعدايلارعا رەاكسياسىن باعالاۋ تۇرعىسىنان عىلىمي قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ەرتىس ورمانىندا كولىك سوڭىنان تۇرا جۇگىرگەن بۇلان جۇرتتى تاڭعالدىرعانى تۋرالى جازعانبىز.