ەنەرگەتيكا مەن كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ جوباسى پرەزيدەنتتىڭ باقىلاۋىندا - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىن ىسكە اسىرۋ ماسەلەسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تىكەلەي باقىلاۋىندا. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا مالىمدەدى.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا قاجەتتى نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق بازا تولىق قابىلداندى. ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرى ايقىندالعان. وڭىرلەردە اۋقىمدى جوندەۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتتى.
- بەلگىلەنگەن نىسانالى كورسەتكىشتەرگە ۋاقىتىلى قول جەتكىزۋ ءۇشىن ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ قارقىنىن ساقتاپ قانا قويماي، ونى ودان ءارى ارتتىرۋ قاجەت. ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ۇلتتىق جوبانى ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان ينۆەستيتسيالىق قاراجاتتىڭ ءتيىمدى يگەرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس،-دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
سونداي-اق پرەمەر-مينيستر وڭىرلەردەگى كەلىسىمشارتتاردى ۋاقىتىلى بەكىتۋ مەن قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىنە نازار اۋداردى. و. بەكتەنوۆ وبلىس اكىمدىكتەرىنە ەكى اپتادا بيىل جۇزەگە اسىرىلاتىن جوبالار بويىنشا قاجەتتى شارالاردى قابىلداۋدى تاپسىردى.
ۇكىمەت باسشىسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس، ەنەرگەتيكا جانە ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىكتەرىمەن بىرلەسىپ، جىل سوڭىنا دەيىن بارلىق جوسپارلانعان جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ اياقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋدى مىندەتتەدى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل باعىتتاعى جۇمىستار ءۇشىن وبلىس اكىمدەرى تىكەلەي جاۋاپتى بولادى.
- ۇلتتىق جوبانى ىسكە اسىرۋ بارىسىنداعى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى - وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋ. ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ەكى اپتادا تاۋار وندىرۋشىلەر ءتىزىلىمىن ۇلتتىق جوبا اياسىندا سۇرانىسقا يە ساۋلەت- قالا قۇرىلىسى جانە قۇرىلىس كاتالوگىنىڭ كودتارىمەن تولىقتىرۋى قاجەت. 1-قىركۇيەككە دەيىن جاڭا وندىرىستەر قۇرۋ جانە قولدانىستاعى كاسىپورىنداردى كەڭەيتۋ بويىنشا الەۋەتتى وفتەيك-كەلىسىم-شارتتاردى بەكىتۋ جۇمىستارىن جەدەلدەتۋگە ءتيىس. بۇل ماسەلە ۇكىمەتتە بىرنەشە رەت تالقىلانعان بولاتىن، ءبىراق ءالى كۇنگە دەيىن تولىق شەشىلگەن جوق،- دەدى پرەمەر- مينيستر.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ۇكىمەت «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر. ەلىمىزدەگى بۇكىل بازالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ اۋقىمدى قۇرىلىسى حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ەكونوميكانىڭ ودان ءارى ورنىقتى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
قازاقستاننىڭ كوممۋنالدىق سەكتورىن جاڭعىرتۋعا 6 حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتى كومەكتەسەدى.