ەرتەڭ Silk Way Star باعدارلاماسىنىڭ العاشقى شىعارىلىمى كورەرمەنگە جول تارتادى
استانا. KAZINFORM - استانا - Silk Way Star مەگا جوباسىنىڭ قاتىسۋشىلارىن ءالى دە تاڭعالدىرىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى الەمدىك دودادا تاجىكستان نامىسىن قورعايتىن فاحريددين حاكيموۆ Jibek Joly ارناسىنداعى «بۇگىن Live» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
- ەڭ الدىمەن قازاقستان استاناسىنىڭ تازالىعى تاڭداي قاقتىراتىنىن جاسىرمادى. ءارى ورتالىق ازياعا عانا ءتان ارحيتەكتۋرالىق عيماراتتى ءوزدىڭ جاۋىن الادى، - دەيدى.
تاجىك ءانشىسى فاحريددين حاكيموۆ Silk Way Star جوباسىنا دەيىن كوپتەگەن حالىقارالىق جارىستا توپ جارىپ ۇلگەرگەن. ءوزىنىڭ كەڭ دياپوزونىمەن تىڭدارماندارىنىڭ جۇرەگىنە جول سالا بىلگەن دارا ءارتىس. ءبىراق، Silk Way Star مەگا جوباسىىنڭ اۋقىمى بولەك، الەۋەتى جوعارى ەكەنىن ايتتى.
- مەن 12 مەملەكەتتىڭ ونەرپازدارىن بىرىكتىرگەن اۋقىمدى جوباعا العاش رەت قاتىسىپ وتىرمىن. مەن ءۇشىن بۇل ۇلكەن مارتەبە. ءوز ەلىمنىڭ نامىسىن قورعاۋ ماعان جۇكتەلگەن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك دەپ بىلەمىن. بۇل ورتالىق ازيادا العاش رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىرعان شوۋ دەپ ويلايمىن. سەبەبى بۇل جەردە ساحنانىڭ سىرتىندا كۇن-ءتۇن دەمەي ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قانشاما ادامنىڭ ماڭداي تەرى بار، - دەيدى فاحريددين حاكيموۆ.
سونىمەن قاتار ول باعدارلاما ارقىلى بارشا تەلەكورەرمەندەرگە ۇندەۋ جاسادى.
- قۇرمەتتى كوزىقاراقتى كورەرمەن! Jibek Joly ارناسى ارقىلى ءوزىڭىزدىڭ كوڭىلىڭىز قالاعان قاتىسۋشىعا داۋىس بەرىپ، ءبىزدى قولداۋعا شاقىرامىن. ءبىز قولىمىزدان كەلگەنشە 12 ءمۇرلى ەلدىڭ مادەنيەتى مەن ونەرىن كورسەتۋگە تىرىسامىز. سەبەبى، سىزدەردىڭ قولداۋلارىڭىز ارتىستەر ءۇشىن وتە ماڭىزدى جانە ول بىزگە شابىت بەرەدى، - دەدى ول.
تاجىكستاندىق مەيمان جوبانىڭ ءتۇسىرىلىم جۇمىستارىنىڭ دەڭگەيىن دە جوعارى باعالادى. ساحنانىڭ كوركەمدىگى، مۋزىكالىق اپپاراتۋرا بارلىعى قاتىسۋشىلاردىڭ كوڭىلىنەن شىققان. ەڭ باستىسى، وسى الاڭ ارقىلى تىڭ تۋىندىلار مەن جاڭا يدەيالار تۋىنداپ جاتقانىن العا تارتتى.
ايتپاقشى، ەرتەڭ كەشكى ساعات 20:00-دە Jibek Joly ارناسىندا SILK WAY STAR مەگا جوباسىنىڭ العاشقى شىعارىلىمى كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلادى.