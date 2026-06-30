ەرتەڭ قازاقستاندا مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باستالادى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ەرتەڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ جۇمىسى رەسمي تۇردە باستاۋ الادى. مۇنى كەزەكتى اكىمشىلىك رەفورما دەپ تۇسىنۋگە بولمايدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ سوڭعى بىرلەسكەن وتىرىسىندا ايتتى.
- بارىڭىزگە بەلگىلى، ەرتەڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ جۇمىسى رەسمي تۇردە باستاۋ الادى. مۇنى كەزەكتى اكىمشىلىك رەفورما دەپ تۇسىنۋگە بولمايدى. سەبەبى، بۇل - ەلىمىز ءۇشىن مۇلدە جاڭا تاريحي كەزەڭ باستالادى، ياعني ماقساتى دا، ماعىناسى دا مۇلدە بولەك، بۇرىن- سوڭدى بولماعان وزگەرىستەر ىسكە اسادى دەگەن ءسوز. باسقاشا ايتساق، ءبىز قازاق مەملەكەتتىگىنىڭ «عيماراتىنا» كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزۋدى كوزدەپ وتىرمىز، - دەدى ق. توقايەۆ.
پرەزيدەنت ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ مىزعىماس تۇعىرى مەن ىرگەتاسىن كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاپ، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرە ءتۇسۋ قاجەت ەكەنىن ەسكە سالدى.
- بۇل - اسا ماڭىزدى مىندەت. وعان مەملەكەتتىك قىزمەتتە، اكادەميالىق ينستيتۋتتا، عىلىمي جانە ساياسي زەرتتەۋلەر ورتالىقتارىندا، ۇكىمەتتىك ەمەس سەكتوردا، حالىقارالىق ۇيىمداردا قىزمەت ەتەتىن، وسى ىسكە قاتىسى بار ازاماتتاردىڭ بارلىعى اتسالىسۋى قاجەت، - دەدى ول.
بىلتىرعى جولداۋىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندى ءۇش جىلدا دامىعان تسيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ جونىندە مىندەت قويعان ەدى. ەلىمىزدىڭ كەلەشەگى وسى ماقساتتىڭ قالاي ىسكە اسىرىلاتىنىنا بايلانىستى.
- ءبىز قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن سەنىمدى تۇردە قورعاۋ ماسەلەسىن ءالى تۇبەگەيلى شەشكەن جوقپىز. مۇنى ەشقاشان ەستەن شىعارمايىق. «جاۋ جوق دەمە جار استىندا» دەگەن ءتامسىلدى ءارقاشان قاپەردە ۇستاعان ءجون. ءبىزدىڭ باستى مۇراتىمىز - حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرىپ، قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ازاماتتاردىڭ تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋ. بۇل كورسەتكىشتەردى ۇدايى كوتەرىپ، وسى ءۇردىستى ۇزدىكسىز جالعاستىرا بەرۋىمىز قاجەت. سوندىقتان ءبىزدىڭ مۇنداي كەزدە قول قۋسىرىپ وتىرۋعا قۇقىمىز جوق. الدىمىزدا تۇرعان اسا اۋقىمدى ءارى كۇردەلى مىندەتتەردى تابىستى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن تاباندى، ناتيجەلى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەسكە سالساق، بيىل 1-قىركۇيەكتەن باستاپ جاڭا پارلامەنت - قۇرىلتاي ءوز جۇمىسىنا كىرىسەدى.
اتا زاڭنىڭ 94-بابىنا سايكەس، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 2026 -جىلعى 1 شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، بۇعان دەيىن قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ قولدانىسى سول مەزگىلدەن باستاپ توقتاتىلادى. رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالانادى.
ناقتىراق ايتقاندا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 95-بابىندا 1995 -جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس قالىپتاستىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتى ءوز وكىلەتتىگىن 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ توقتاتاتىنى جازىلعان.
ال كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ءبىر اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتاي سايلاۋىن جاريالايدى جانە ول ەكى اي ىشىندە وتكىزىلەدى. ءبىرىنشى شاقىرىلعان قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن ۆيتسە-پرەزيدەنتتى تاعايىنداۋعا ءتيىس.