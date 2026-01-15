19:10, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەرتەڭ استانالىق وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر تاعى ونلاين وقيدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا اياز باسىلماي تۇر. استانالىق وقۋشىلار بىرنەشە كۇننەن بەرى قاشىقتان وقىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- 2026 -جىلعى 16- قاڭتار كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11 (12) سىنىپ وقۋشىلارى جانە كوللەدجدەردىڭ 1-2 كۋرستىڭ ستۋدەنتتەرى (9 -سىنىپ بازاسىندا) قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار ءوڭىرى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشكەنىن جازعان ەدىك. ونىڭ ىشىندە س ق و، اتىراۋ، پاۆلودار، اقتوبە وبلىستارى بار.