ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:10, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەرتەڭ استانالىق وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر تاعى ونلاين وقيدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا اياز باسىلماي تۇر. استانالىق وقۋشىلار بىرنەشە كۇننەن بەرى قاشىقتان وقىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    дети школьники метель зима балалар оқушылар буран қыс
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - 2026 -جىلعى 16- قاڭتار كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11 (12) سىنىپ وقۋشىلارى جانە كوللەدجدەردىڭ 1-2 كۋرستىڭ ستۋدەنتتەرى (9 -سىنىپ بازاسىندا) قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار ءوڭىرى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشكەنىن جازعان ەدىك. ونىڭ ىشىندە س ق و، اتىراۋ، پاۆلودار، اقتوبە وبلىستارى بار.

    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
