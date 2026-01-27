19:20, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەرتەڭ استانالىق 0-6 -سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى
استانا. KAZINFORM - ەرتەڭ استانادا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-6 -سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى. بۇل تۋرالى استانا قالاسى ءبىلىم باسقارماسى حابارلادى.
2026 -جىلعى 28 -قاڭتار كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-6 -سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.
ايتا كەتەلىك «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى ەرتەڭ، 28 -قاڭتاردا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.