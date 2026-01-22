ق ز
    21:56, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەرتەڭ استانادا ءبىرىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى ونلاين وقيدى

    الماتى. KAZINFORM – استانادا ەرتەڭ ءبىرىنشى اۋىسىمداعى وقۋشىلار ونلاين وقيدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ باسپاٴسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Школьников и студентов колледжей перевели на онлайн в Астане
    Фото: акимат Астаны

    اۋا رايىنا بايلانىستى قاشىقتان وقۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.

    – 2026 -جىلعى 23- قاڭتار كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0 - 4 -سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، 22 -قاڭتار كۇنى ساعات 18:00-دەگى جاعداي بويىنشا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ ءتورت وبلىسىنداعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ءۇش اۆتوموبيل جولىندا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلدى.

    ت ج د الماتى وبلىسىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە ەسكەرتۋ جاسادى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
