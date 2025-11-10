ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:27, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەرتەڭ پاۆلودارلىق وقۋشىلار قاشىقتان وقيدى

    استانا. قازاقپارات -  11 -قاراشادا پاۆلودار وبلىسىندا 1-اۋىسىمداعى مەكتەپ الدى دايارلىق توپتارى مەن 1- 4-سىنىپ وقۋشىلارى مەكتەپكە بارمايدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    - 2025 -جىلعى 11-قاراشا كۇنى پاۆلودار وبلىسىنىڭ بارلىق مەكتەپتەرىندە 1-اۋىسىمداعى مەكتەپا لدى دايارلىق توپتارى مەن 1- 4 -سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ ساباقتارى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى (تەمپەراتۋرا 0- 5 گرادۋس، جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س، كوكتايعاق) قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن باسقارما حابارلاماسىندا.

    سونداي-اق، ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، بارلىق مەكتەپتەگى وقۋشىلاردى تاسىمالداۋ توقتاتىلادى.

    قوعام
