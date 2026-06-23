رەسەيدىڭ قازاقستانمەن شەكارالاس وڭىرلەرىندە بەنزينگە شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - رەسەيدىڭ ەنەرگەتيكا نىساندارىنا جاسالعان شابۋىلدار بەنزين تاپشىلىعىن تۋدىردى. قازاقستانمەن شەكارالاس ومبى جانە ساراتوۆ وبلىستارىندا جانارماي ساتۋعا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
جەرگىلىكتى بيلىك بۇل شەشىمدى نارىقتاعى قولدان جاسالعان تاپشىلىقتىڭ الدىن الۋ قاجەتتىلىگىمەن ءتۇسىندىرىپ وتىر. ومبى وبلىسىنىڭ گۋبەرناتورى ۆيتالي حوتسەنكو، ەندى وڭىردەگى جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە ءبىر كولىككە 40 ليتردەن ارتىق بەنزين جانە 80 ليتردەن ارتىق ديزەل وتىنى ساتىلمايدى. ال كۇرە جول بويىنداعى بەكەتتەردە 40 ليتر بەنزين مەن 200 ليتر ديزەل الۋعا بولادى، دەدى. سۇيىتىلعان گازعا قاتىستى شەكتەۋ ەنگىزىلگەن جوق.
ايتا كەتەيىك، ومبى وبلىسى قازاقستاننىڭ پاۆلودار جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىمەن شەكتەسەدى. وسىنداي شەكتەۋ ساراتوۆ وبلىسىندا دا كۇشىنە ەندى. باتىس قازاقستان وبلىسىمەن شەكارالاس بۇل وڭىردە ءبىر كولىككە 30 ليتر بەنزين عانا ساتىلماق. شەكتەۋ 23 -ماۋسىمنان باستاپ اي سوڭىنا دەيىن جالعاسادى. سوڭعى ۋاقىتتا رەسەيدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە جانارماي تاپشىلىعى مەن باعانىڭ وسۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق كۇشەيگەن. ساراپشىلار مۇنى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ جۇمىسىنا اسەر ەتكەن فاكتورلارمەن بايلانىستىرادى. وعان قوسا، ۋكراينا تاراپىنان رەسەيدىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىنا جاسالىپ جاتقان درون شابۋىلدارى دا جاعدايعا ىقپال ەتىپ وتىر.
وسىلايشا، رەسەيدىڭ قازاقستانمەن شەكارالاس ايماقتارىندا جانارماي ساۋداسىنا قويىلعان شەكتەۋلەر كورشى وڭىرلەردەگى وتىن نارىعىنا قاتىستى ماسەلەلەردىڭ ۋشىعىپ بارا جاتقانىن كورسەتەدى.