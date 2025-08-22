رەسەيلىك الپينيست ءبىر اپتا بويى شىڭ باسىندا جاتىر
استانا. قازاقپارات - رەسەيلىك الپينيست ناتاليا ناگوۆيتسىنا ءبىر اپتا بويى تاۋدا جالعىز جاتىر. اياعىن سىندىرىپ العان. ناتاليانىڭ شىڭعا شىعام دەپ كەتىپ، ورالماعانى جايلى ءسىڭىلىسى يۋليا لىكوۆا دابىل قاققان.
ارتىنشا قىرعىزستان قورعانىس مينيسترلىگى درون ارقىلى ونىڭ 7200 مەتر بيىككە تىككەن شاتىر ىشىندە ءتىرى جاتقانىن انىقتادى. الايدا قولايسىز كۇن رايىنا بايلانىستى ءبىر اپتادان بەرى تىكۇشاقتىڭ كوتەرىلۋىنە مۇمكىندىك جوق. بۇعان دەيىن ناتاليانى قۇتقارماق بولعان يتاليالىق تۋريستىڭ دە وپات بولعانى بەلىگىلى بولدى.
«پوبەدا» شىڭى قىرعىزستان مەن قىتاي شەكاراسىنداعى كاكشاال-توو جوتاسىندا ورنالاسقان. بيىكتىگى - 7439 مەتر. وعان جەتكەنشە شامامەن 6 كۇن قاجەت. ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، شىڭعا كوتەرىلگەن ءاربىر الپينيستىڭ ءۇشىنشىسى قايتىپ ورالمايدى. وسىعان دەيىن جۇزدەگەن ادام ۇشتى-كۇيلى جوعالىپ كەتكەن.
